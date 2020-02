Video : Résumé et buts de Saint-Etienne – OM | Victoire de Marseille 2-0

Le meilleur coup du match est venu dès le début de la partie. Dimitri Payet a reçu un coup de feu sur l’aile gauche, a brisé la taille de M’Vila à deux reprises avec de magnifiques coupes et a surpris Ruffier sans angle.

Le gardien de but de Saint-Etienne a fait un pas vers le centre en pensant que Payet allait centrer, et le meneur de jeu marseillais l’a vu et a fini par marquer le 1-0 avec sa jambe gauche. C’est un geste d’éclat qui a permis de réaffirmer que ce joueur mérite amplement d’être convoqué au prochain championnat d’Europe.

Marseille se trouvait dans un cadre parfait. Le résultat a été favorable dans les premières phases, une équipe confrontée à des limites pour sortir le ballon et un Payet inspiré par chaque réception de balle. L’occasion la plus évidente pour les Verts est venue de Diony, qui a pris Alvaro Gonzalez dans le dos et a terminé de façon spectaculaire, mais Mandanda a fait un grand sauvetage pour empêcher l’équipe de Puel d’égaliser. Ce fut une première mi-temps dominée avec et sans ballon par Marseille et sans grandes complications en défense.

#ASSEOM 🗨️"C'est des victoires qui comptent, qui vont compter à la fin"@dimpayet17 dédie la victoire de l'OM à ses supporters… et à sa femme ! 💘 pic.twitter.com/1ZMnm0IyW6 — Canal Football Club (@CanalFootClub) February 5, 2020

Marseille domine à nouveau la deuxième mi-temps, mais cette fois sans le ballon. Saint-Etienne a terminé le match dans le désordre grâce au bon travail de l’équipe des Villas-Boas. Il n’y a pratiquement pas eu d’action de la part des locaux, à l’exception d’un timide tir de Bouanga à huit minutes de la fin, qui a été capté par Mandanda sans problème.

🗣 Daniel Riolo : "J'aimerais que même des diplômés viennent nous dire ce qu'il s'est passé tactiquement pendant cet ASSE-OM". Daniel Riolo souligne la pauvreté tactique du match de ce soir #ASSEOM #RMCLive pic.twitter.com/fvQABiTmsa — After Foot RMC (@AfterRMC) February 5, 2020

Presque par accident, Marseille a marqué le deuxième et dernier but de la rencontre. Le vol de Germain à Aholou à quelques mètres de la zone de l’opposition s’est transformé en une grande contre-attaque lancée par Payet, poursuivie par Sanson et terminée par Radonjic avec un centre. Une victoire qui renforce le travail spectaculaire d’André-Villas Boas et qui laisse à son équipe six points d’avance sur Rennes.

Composition des équipes

Saint Etienne: Stephane Ruffier; Mathieu Debuchy, William Saliba, Loïc Perrin, Miguel Trauco; Yohan Cabaye, Yann MVila, Franck Honorat, Denis Bouanga, Wahbi Khazri y Charels Abi.

Olympique Marseille: Steve Mandanda; Hiroki Sakai, Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car, Jordan Amavi; Boubacar Kamara, Bouna Sarr, Valentin Rongier, Morgan Sanson, Dimitri Payet y Dario Benedetto.

Résumé du match Saint-Etienne vs. OM

Finale du match, St Etienne 0, Marseille 2.

91 “Changez de place à Marseille, Maxime Lopez remplace Valentin Rongier.

91 ‘Wahbi Khazri (St Etienne) est porté disparu.

91 ‘Valentin Rongier (Marseille) a été victime d’une faute dans la surface de l’opposition.

90’ Rejet Franck Honorat (St Etienne) tire au but.

90’Corner, St Etienne. Coin de Bouna Sarr.

88 “Change Change à Marseille, Kevin Strootman prend la relève de Nemanja Radonjic.

86 ‘Hors-jeu, St Etienne. Loïc Perrin a tenté une passe profonde mais Charles Abi était en position de hors-jeu.

84 “But de Radonjic (0-2) Gooooool!St Etienne 0, Marseille 2. Nemanja Radonjic (Marseille) tire de la main gauche du côté gauche de la surface, sur le côté droit du but. Assisté par Morgan Sanson.

83 “Finish Finish debout sous des bâtons au niveau du sol. Denis Bouanga (St Etienne) tire à droite du côté gauche de la zone. Franck Honorat aide à traverser la zone.

80’Corner, St Etienne. Alvaro Gonzalez prend un virage.

75 “Changez St Etienne, Charles Abi entre sur le terrain en remplaçant Lois Diony.

75 “Changement à Marseille, Valère Germain entre sur le terrain en remplacement de Dario Benedetto.

75′ Tir manqué de Denis Bouanga (St Etienne) sur le côté gauche de la surface de réparation, en haut et à gauche. Assisté par Jean Eudes Aholou.

74’Hors-jeu, St Etienne. Wahbi Khazri a tenté une passe profonde mais Lois Diony était en position de hors-jeu.

71′ Valentin Rongier (Marseille) manque un tir du droit de l’extérieur de la surface de réparation qui sort du cadre sur la gauche après un corner.

71’Corner, Marseille. Coin engagé par William Saliba.

70’Hors-jeu, St Etienne. Loïc Perrin a tenté une passe profonde mais Wahbi Khazri était en position de hors-jeu.

69′ Tir rejeté de Wahbi Khazri (St Etienne), droitier, depuis l’extérieur de la surface de réparation.

67 ‘Morgan Sanson (Marseille) commet une faute.

67’Wesley Fofana (St Etienne) commet une faute dans la zone défensive.

67 “Change Franck Honorat (St Etienne) entre sur le terrain pour remplacer Mathieu Debuchy.

66’Boubacar Kamara (Marseille) a été victime d’une faute sur l’aile gauche.

66 ‘Mathieu Debuchy (St Etienne) est victime d’une faute.

64 ‘Wahbi Khazri (St Etienne) est averti par un carton jaune.

60’ Carton jaune Wesley Fofana (St Etienne) est averti et reçoit un carton jaune pour jeu dangereux.

60’Wesley Fofana (St Etienne) est victime d’une faute.

60’Morgan Sanson (Marseille) est victime d’une faute dans l’opposition.

57’Spike Se tient sur le côté droit du but. Romain Hamouma (St Etienne) tire au but au centre de la zone. Wahbi Khazri aide à traverser la zone.

56 ‘Carton jaune Valentin Rongier (Marseille) est averti par un carton jaune.

56’Jean Eudes Aholou (St Etienne) commet une faute de main gauche.

56 ‘Valentin Rongier (Marseille) commet une faute.

54 “Main de Mathieu Debuchy (St Etienne).

53’Morgan Sanson (Marseille) est victime d’une faute.

53’Romain Hamouma (St Etienne) commet une faute sur le flanc droit.

50’Corner, St Etienne. Alvaro Gonzalez prend un virage.

50’Spike Rejeté tir de Wahbi Khazri (St Etienne). Romain Hamouma aide à traverser la zone.

50’Wesley Fofana (St Etienne) rate un tir de la tête au centre de la surface et le ballon est perdu sur le côté droit du but. Romain Hamouma assiste à la frappe d’un centre dans la surface de réparation après avoir commis une faute.

49’Wesley Fofana (St Etienne) est victime d’une faute dans la surface de l’opposition.

49 ‘Valentin Rongier (Marseille) commet une faute.

48’Nemanja Radonjic (Marseille) est averti et reçoit un carton jaune pour avoir manié le ballon.

48’Hand de Nemanja Radonjic (Marseille).

47’Hors-jeu, Marseille. Morgan Sanson a tenté une passe profonde mais Nemanja Radonjic était en position de hors-jeu.

St Etienne 0, Marseille 1 commence la deuxième mi-temps.

Changement Changement à St Etienne, Jean Eudes Aholou entre sur le terrain en remplacement de Yohan Cabaye.

Première mi-temps finale, St Etienne 0, Marseille 1.

42 ‘Tir manqué de Mathieu Debuchy (St Etienne) : le tir du droit de l’extérieur de la surface est perdu sur le côté droit du but. Assisté par Lois Diony.

41 ‘Mathieu Debuchy (St Etienne) commet une faute dans la zone défensive.

41’Jordan Amavi (Marseille) commet une faute.

37’Corner, St Etienne. Coin engagé par Steve Mandanda.

37’Spike Spike s’est arrêté en bas à gauche. Loïs Diony (St Etienne) tire de la droite, du côté droit de la boîte. Assisté par Yann M’Vila.

34 “Main de Dario Benedetto (Marseille).

34 ‘Denis Bouanga (St Etienne) est victime d’une faute.

34’Boubacar Kamara (Marseille) a été victime d’une faute dans la surface de l’opposition.

31’Alvaro Gonzalez (Marseille) commet une faute dans la zone défensive.

31 ‘Wesley Fofana (St Etienne) commet une faute.

31’Corner, St Etienne. Coin engagé par Jordan Amavi.

28’Yann M’Vila (St Etienne) est victime d’une faute dans la zone d’opposition.

28 ‘Valentin Rongier (Marseille) commet une faute.

27’Morgan Sanson (Marseille) commet une faute.

27 ‘Yohan Cabaye (St Etienne) est victime d’une faute de terrain.

26’Denis Bouanga (St Etienne) est victime d’une faute sur l’aile gauche.

26 ‘Valentin Rongier (Marseille) commet une faute.

24 “Carton jaune Jordan Amavi (Marseille) a été averti pour jeu dangereux.

24’Yohan Cabaye (St Etienne) commet une faute sur le flanc droit.

24’Jordan Amavi (Marseille) commet une faute.

22’Wahbi Khazri (St Etienne) rate de plus de 30 mètres une frappe sur la droite qui s’écrase sur la barre transversale. Denis Bouanga apporte son aide.

18 “Une faute sur Yohan Cabaye (St Etienne).

18’Boubacar Kamara (Marseille) commet une faute de main droite.

15’Spike Un sauvetage bas sur la gauche. Nemanja Radonjic (Marseille) tire de la gauche à bout portant. Assisté par Morgan Sanson.

14 “Tir manqué de Dario Benedetto (Marseille) avec un tir de la main gauche de l’extérieur de la zone qui va trop haut. Assisté par Dimitri Payet.

9 ‘Tir raté de Yann M’Vila (St Etienne) d’une frappe du droit de l’extérieur de la surface de réparation qui sort du cadre sur la gauche après un corner.

9’Corner, St Etienne. Coin commis par Alvaro Gonzalez.

6 “But de Payet (0-1) Gooooool!St Etienne 0, Marseille 1. Dimitri Payet (Marseille) tire de la gauche en angle au centre du but. Assisté par Valentin Rongier.

5’Corner, Marseille. Coin engagé par Yohan Cabaye.

4’L’absence de Yann M’Vila (St Etienne).

4’Duje Caleta-Car (Marseille) a été victime d’une faute dans la zone défensive.

La première mi-temps commence.

Alignements confirmés par les deux équipes. Les protagonistes se rendent sur le terrain pour commencer les exercices d’échauffement