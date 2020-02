Video : Résumé et buts de Saint-Etienne – Reims | Match nul 1-1

Saint Etienne et Reims ont fait match nul 1-1 lors de la rencontre de dimanche au stade Geoffroy Guichard. Les deux équipes ont connu des fortunes diverses lors des précédents matches.

L’AS Saint-Étienne est arrivée dans l’ambiance pour retrouver le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre Brest sur le score de 3-2 et après avoir connu jusqu’à présent quatre défaites consécutives. Du côté des visiteurs, le Stade de Reims venait de battre le Stade de Rennes 1-0 à domicile lors de son dernier match. Le résultat signifie que Stephanois est maintenant quinzième après la fin du match, alors que Reims est huitième.

En première mi-temps, aucune des deux équipes n’a pu marquer, si bien que les 45 premières minutes se sont terminées sur le même score de 0-0.

Une nouvelle fois, merci pour votre soutien indéfectible avant une semaine importante ! 💚 pic.twitter.com/K4zg7cRYNa — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 23, 2020

En deuxième mi-temps, la chance est venue pour l’équipe locale, qui a ouvert le score par un but de Denis Bouanga à la 73e minute. L’équipe de Reims a fait match nul avec un but de 11 mètres de Boulaye Dia juste avant le coup de sifflet final, plus précisément dans les années 90, terminant le match avec le résultat de 1-1.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Du côté de Saint-Etienne, Miguel Trauco, Assane Diousse et Gabriel Silva ont remplacé Ryad Boudebouz, Lois Diony et Yohan Cabaye, tandis que du côté de Reims, ce sont Anastasios Donis, Nathanael Mbuku et Tristan Dingome qui ont remplacé El Bilal Touré, Moussa Doumbia et Xavier Chavalerin.

L’arbitre a donné un carton jaune à deux joueurs. Il a montré un carton jaune à Thimothee Kolodzieczak de Saint Etienne et un autre au maréchal Munetsi de Reims.

Après le match nul, le Stade de Reims s’est classé huitième du classement avec 37 points. Pour sa part, l’AS Saint-Étienne, avec ce point, a atteint la quinzième place avec 29 points après le match.

Au prochain tour, les deux équipes joueront à l’extérieur. Stephanois jouera contre l’Olympique de Lyon, tandis que le Stade de Reims jouera contre l’AS Monaco.

90'+3 ⚽️ YEEEEEEEEEEEEEEEES !!!! Boulaye #Dia ne tremble pas et se fait justice lui-même sur penalty, pour égaliser sur le fil !!! 👏#ASSESDR (1-1) pic.twitter.com/YwDC3aCAiu — Stade de Reims (@StadeDeReims) February 23, 2020

L'international 🇬🇦 reprend de la tête un centre de @Honorat_Franck pour l'ouverture du score ! pic.twitter.com/99sdcjAgTS — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 23, 2020

Fiche technique

AS Saint Etienne : Jessy Moulin, Mathieu Debuchy, William Saliba, Yann M’Vila, Thimothee Kolodzieczak, Franck Honorat, Ryad Boudebouz (Miguel Trauco, min.71), Yohan Cabaye (Gabriel Silva, min.85), Mahdi Camara, Denis Bouanga et Lois Diony (Assane Diousse, min.79)

Stade de Reims : Predrag Rajkovic, Thomas Foket, Axel Disasi, Yunis Abdelhamid, Hassane Kamara, Xavier Chavalerin (Tristan Dingome, min.78), Marshall Munetsi, Moreto Cassama, Boulaye Dia, Moussa Doumbia (Nathanael Mbuku, min.73) et El Bilal Toure (Anastasios Donis, min.64)

Buts : Denis Bouanga (1-0, min. 73) et Boulaye Dia (1-1, min. 90)