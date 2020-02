Video : Résumé et buts de Strasbourg – Lille | Victoire du LOSC 1 – 2

Lille a ajouté trois points à son palmarès après une victoire difficile contre Strasbourg, qu’elle a battue 2-1 au Stade de La Meinau samedi. Les deux équipes ont connu des fortunes diverses lors des précédents matches.

Le Racing Strasbourg est entré en jeu en toute confiance après sa victoire 3-1 à l’extérieur contre l’AS Monaco. Du côté des visiteurs, l’OSC Lille s’est incliné 2-0 face au Paris S. Germain lors du match précédent et a connu une série de trois défaites consécutives. Avec ce résultat, l’équipe de Strasbourg est neuvième à la fin du match, tandis que Lille est quatrième.

La première moitié du match a commencé face au Racing Strasbourg, qui a ouvert le score sur un but d’Adrien Thomasson à la 12e minute, terminant ainsi la première période sur un score de 1-0.

GABIIIIIIIIIIIII 🔥🔥🔥🔥 Après un super travail d'Ikoné, Gabriel place un coup de tête décroisé qui termine au fond des filets 😍#RCSALOSC 1-1 | ⏱ 65' pic.twitter.com/BckKDW7he4 — LOSC (@losclive) February 1, 2020

En deuxième mi-temps, la chance a tourné en faveur de l’équipe visiteuse, qui a égalisé grâce à un but de Gabriel Magalhaes à la 65e minute. Puis à la 80e minute, l’équipe a marqué à nouveau grâce au but de Victor Osimhen, terminant le match sur un score final de 1-2.

Au chapitre des changements, à Strasbourg, Jeanricner Bellegarde et Lucien Kevin Zohi ont été remplacés par Majeed Waris et Dimitri Lienard, tandis que l’entraîneur de Lille Christophe Galtier a ordonné l’entrée de Jonathan Ikone et Luiz Araujo pour remplacer Xeka et Loïc Rémy.

L’arbitre a donné un carton jaune à cinq joueurs, un pour les locaux et quatre pour les visiteurs. Pour les locaux, la carte était pour Lionel Carole et pour les visiteurs pour Zeki Celik, Xeka, Gabriel Magalhaes et Benjamin André.

Avec cette victoire, l’OSC Lille passe à 34 points et se retrouve à la quatrième place du classement, une place en Europa League. De son côté, le Racing Strasbourg maintient son avance de 30 points à ce stade de la compétition.

Les équipes continueront à jouer leurs prochains matchs en Ligue 1 : le Racing Strasbourg tentera de se remettre sur les rails pour remporter son prochain match à l’extérieur contre le FC Toulouse, tandis que l’OSC Lille jouera à domicile contre le Stade Rennes.