Video : Résumé et buts de Strasbourg – Reims | Victoire de du Racing 3-0

Strasbourg a réalisé une performance exceptionnelle après avoir battu Reims au Stade de La Meinau dimanche, qui s’est soldé par une victoire 3-0. Les deux équipes avaient obtenu des résultats mitigés lors de leurs derniers matches.

Le Racing Strasbourg est arrivé avec l’intention de s’assurer une nouvelle victoire après un succès 1-0 contre le FC Toulouse. Du côté des visiteurs, le Stade de Reims a tenu l’OGC Nice en échec 1-1, prenant un point sur son dernier match de la compétition. Avec ce score, l’équipe de Strasbourg est sixième, tandis que le Stade de Reims est dixième après la fin du match.

En première mi-temps, aucune des deux équipes n’a pu marquer, si bien que les 45 premières minutes se sont terminées sur le même score de 0-0.

La deuxième mi-temps a bien commencé pour l’équipe locale, qui a ouvert son compte avec un but d’Alexander Djiku quelques instants après la reprise, plus précisément à la 50e minute. Une fois de plus, le Racing Strasbourg a marqué, qui a été distancé grâce à un but de Majeed Waris qui l’a fait passer à 2-0. Une fois de plus, le Racing Strasbourg a marqué, avec un penalty de Kenny Lala à la 90e minute. Finalement, le duel s’est terminé par un score de 3-0.

C'est terminé à la Meinau 🔚

Large victoire du @RCSA grâce à 3⃣ buts inscrits en seconde période 👏#RCSASDR pic.twitter.com/z12V4iFAl8 — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) February 9, 2020

Les autocars ont apporté tous les changements possibles. Pour le Racing Strasbourg, Jeanricner Bellegarde, Mohamed Simakan et Lebo Mothiba sont sortis du banc pour remplacer Lucien Kevin Zohi, Adrien Thomasson et Ludovic Ajorque, tandis que les changements de visiteurs ont été effectués par Nathanael Mbuku, Derek Kutesa et Marshall Munetsi, qui ont succédé à Alaixys Romao, El Bilal Toure et Moreto Cassama.

L’arbitre a averti Dimitri Lienard au nom de Strasbourg et El Bilal Touré au nom de l’équipe de Reims.

Avec cette défaite, à l’issue du match, le Stade de Reims se retrouve à la dixième place du classement avec 33 points. Le Racing Strasbourg, en revanche, a atteint la sixième place avec 36 points.

Le prochain match de Ligue 1 pour le Racing Strasbourg est contre l’Olympique Lyon, tandis que le Stade de Reims affrontera le Stade de Rennes.

Fiche d’information

Racing de Strasbourg : Matz Sels, Kenny Lala, Alexander Djiku, Stefan Mitrovic, Lionel Carole, Lucien Kevin Zohi (Jeanricner Bellegarde, min.73), Ibrahima Sissoko, Adrien Thomasson (Mohamed Simakan, min.81), Dimitri Lienard, Ludovic Ajorque (Lebo Mothiba, min.90) et Majeed Waris

Stade de Reims : Nicolas Lemaitre, Hassane Kamara, Yunis Abdelhamid, Axel Disasi, Ghislain Konan, El Bilal Toure (Derek Kutesa, min.73), Moreto Cassama (Marshall Munetsi, min.79), Alaixys Romao (Nathanael Mbuku, min.60), Xavier Chavalerin, Moussa Doumbia et Boulaye Dia

Stade : Stade de La Meinau

Buts : Alexander Djiku (1-0, min. 50), Majeed Waris (2-0, min. 82) et Kenny Lala (3-0, min. 90)