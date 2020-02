Video : Résumé et buts de Toulouse – Nice | Victoire de Nice 2 – 0

Nice a joué et gagné 2-0 en tant que visiteur samedi dernier au Stade de Toulouse. Les deux équipes venaient de perdre leurs derniers matches.

Le FC Toulouse a entamé la partie en cherchant à reprendre la tête du championnat après sa défaite lors du dernier match face à l’Olympique de Marseille sur le score de 1-0. Du côté des visiteurs, l’OGC Nice a été battu 3-1 lors de son dernier match contre l’Olimpique de Nîmes. Ce bon résultat signifie que l’équipe de Nice est huitième, tandis que celle de Toulouse est vingtième à la fin du match.

Le Gym renoue avec le succès à l'extérieur 🔴⚫️#TFCOGCN pic.twitter.com/GtJXri8hgb — OGC Nice (@ogcnice) February 15, 2020

La première moitié du match a bien commencé pour l’équipe de Nice, qui a ouvert son compte avec un but de Pierre Lees-Melou à la 12e minute, terminant la première mi-temps par une victoire 1-0.

Après la pause de la première mi-temps, le but de l’OGC Nice a été marqué par Christophe Herelle, qui a mis plus de terrain au centre, terminant ainsi le match sur le score de 0-2.

Le car de Toulouse a donné l’entrée à Agustin Rogel, Max Gradel et Kelvin Amian de Jean-Victor Makengo, Matthieu Dossevi et Wesley Said, tandis que Nice a donné le feu vert à Ignatius Kpene Ganago et Myziane Maolida, qui sont venus en remplacement d’Alexis Claude Maurice et Adam Ounas.

⚽️ Christophe Hérelle double la mise pour le Gym !#TFCOGCN pic.twitter.com/rsFgUmN8kv — OGC Nice (@ogcnice) February 15, 2020

Toulouse a reçu deux cartons jaunes de l’arbitre (Max Gradel et Ibrahim Sangare). Il a également montré deux cartons rouges à l’équipe locale, ce qui a entraîné l’exclusion de Ruben Gabrielsen et Steven Moreira. L’équipe visiteuse a laissé le match sans cartes.

Après avoir conclu le match et marqué trois points à l’extérieur, Nice s’est retrouvé à la huitième place avec 36 points, tandis que l’équipe de Denis Zanko était à la vingtième place avec 13 points et était reléguée en deuxième division.

Le prochain match de Ligue 1 du FC Toulouse se jouera contre l’OSC Lille, tandis que l’OGC Nice affrontera Brest.

Le TFC s'incline face à Nice et voit l'écart continuer de se creuser… 0-2 #TFCOGCN pic.twitter.com/ue0HaPNEUa — Toulouse FC (@ToulouseFC) February 15, 2020

Toulouse FC : Walter Benitez, Christophe Herelle, Danilo, Malang Sarr, Stanley N’Soki, Pierre Lees-Melou, Arnaud Lusamba, Kephren Thuram Ulien, Kasper Dolberg, Adam Ounas et Alexis Claude Maurice

OGC Nice : Baptiste Reynet, Steven Moreira, Bafode Diakite, Ruben Gabrielsen, Issiaga Sylla, Matthieu Dossevi, Jean-Victor Makengo, Ibrahim Sangare, William-Jacques Vainqueur, Wesley Said et Aaron Leya Iseka

Buts : Pierre Lees-Melou (0-1, min. 12) et Christophe Herelle (0-2, min. 90)