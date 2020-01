Video : Résumé et buts du match Amiens – Reims – Résultat nul 1-1

Amiens et Reims ont fait match nul 1-1 à De La Licorne mercredi. Les deux équipes venaient de perdre leurs derniers matches. L’Amiens SC a entamé la rencontre en cherchant à regagner des points de championnat après sa défaite contre le Montpellier HSC (1:2) lors de son dernier match.

C'est fini au stade Crédit Agricole la Licorne.

Merci à tous les supporters pour votre superbe soutien. ⚫️⚪️#ASCSDR pic.twitter.com/0j9TzECCTn — Amiens SC (@AmiensSC) January 15, 2020

De son côté, le Stade de Reims s’est incliné sur le score de 2-0 lors du match précédent contre l’Olympique de Nîmes. Après le match, les Amiennois sont dix-huitièmes à l’issue de la rencontre, tandis que Reims est neuvième.

La première moitié du match a commencé avec le Stade de Reims, qui a ouvert son compte sur un but de Derek Kutesa, terminant la première période sur un score de 1-0.

La deuxième partie du match a commencé sur un bon pied pour l’Amiens SC, qui a égalisé sur un but de Moussa Konaté à la 54e minute, terminant la rencontre sur un score final de 1-1.

54' : BUT de Konaté !

Son pénalty est repoussé une première fois par le gardien mais le Sénégalais la reprend, c'est au fond !#ASCSDR (1-1) pic.twitter.com/o2cmcVqvH9 — Amiens SC (@AmiensSC) January 15, 2020

45'+1 Quel buuuut rémois ! Il est l'œuvre de Dereck Kutesa ! Tout en technique et puissance, l'international espoir suisse récupère le ballon côté droit puis file plein axe avant de placer une frappe sèche du gauche qui fait mouche. Splendide 👌 #ASCSDR (0-1) pic.twitter.com/1h140yhoag — Stade de Reims (@StadeDeReims) January 15, 2020

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Pour l’Amiens SC, Juan Otero, Thomas Monconduit et Mathieu Bodmer ont remplacé Stiven Mendoza, Eddy Gnahore et Bongani Zungu, tandis que les changements des visiteurs ont été effectués par Timothee Nkada, Hassane Kamara et Suk Hyun Jun, qui ont été remplacés par Derek Kutesa, Moussa Doumbia et Boulaye Dia.

L’arbitre a donné un carton jaune à quatre joueurs. Il a montré un carton jaune à Bongani Zungu d’Amiens et trois à Moussa Doumbia, Timothee Nkada et Suk Hyun Jun de Reims.

Le tirage au sort a fait passer Amiens SC à la dix-huitième place du tableau avec 18 points, en position permanente pour les éliminatoires. De son côté, le Stade de Reims avec ce point était en neuvième position avec 29 points à la fin du match.

Le prochain match de Ligue 1 pour Amiens SC est contre Brest, tandis que le Stade de Reims affrontera le FC Metz.

Détails techniques

Amiens SC : Predrag Rajkovic, Thomas Foket, Yunis Abdelhamid, Axel Disasi, Ghislain Konan, Moussa Doumbia, Moreto Cassama, Marshall Munetsi, Tristan Dingome, Derek Kutesa et Boulaye Dia

Stade de Reims : Regis Gurtner, Arturo Calabresi, Aurélien Chedjou, Bakaye Dibassy, Christophe Jallet, Fousseni Diabate, Bongani Zungu, Eddy Gnahore, Stiven Mendoza, Moussa Konate et Sehrou Guirassy

Stade : De La Licorne

Buts : Derek Kutesa (0-1, min. 45) et Moussa Konate (1-1, min. 54)

Réactions d’après match Amiens – Reims

🇫🇷 #ASCSDR

🎙️ Guion : "Très surpris que les deux penalties ne soient pas sifflés" pic.twitter.com/UE29XbPkHM — beIN Ligue 1 Confo (@beINLigue1Confo) January 15, 2020