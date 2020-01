Video : Résumé et buts du match AS Monaco – PSG | Résultat victoire 4-1 du PSG

Les secondes parties n’ont jamais été bonnes. C’est ce qu’on dit. Dans le cas du Monaco de Robert Moreno, ça s’est parfaitement passé. S’ils ont brillé dans le Parc des Princes pour finir avec un match nul mérité, à domicile trois jours plus tard, ils ont cédé à l’efficacité du PSG. La principale différence entre les deux camps à Louis II.

Les 20 premières minutes du match ont été plus un match de ping-pong qu’un match de football. Il y a eu des allées et venues constantes avec jusqu’à cinq tirs entre les deux équipes dans les cinq premières minutes du match. Heureusement pour Lecomte et Keylor qui tenaient le jeu cassé qui se jouait en Principauté.

Mais le déséquilibre de Neymar et la capacité de marquer de Mbappé ne les ont pas à Monaco et cela a fini par déséquilibrer le match. S’ils allaient battre peu a dû faire les locaux qui ont vu comme Di Maria inventé un bonbon pour Kylian que dans le un contre un n’a pas pardonné de mettre le premier à la 22e minute.

Il a dû être contrôlé par un VAR parti en vacances lorsque l’arbitre de l’équipe a signalé le penalty de Glik sur Kurzawa qui, à première vue, était clair comme de l’eau de roche mais, vu la répétition, il était tout sauf un penalty. Neymar en a profité pour inscrire le 0-2 juste avant la mi-temps. C’était un coup dur pour la morale.

La circulation et la pression du PSG se sont aggravées après la défaite en deuxième période et Monaco a eu quelques occasions de réduire l’écart. Mais si la poudre est mouillée, le PSG finit par vous tuer dans l’un des leurs. Sarabia, qui était sur le green depuis quelques secondes, a marqué le troisième but malgré le fait que l’assistant ait levé son drapeau. Heureusement, il a marqué un but parce qu’il en était plus que capable. Le VAR, maintenant oui, a rectifié la décision et a considéré l’objectif comme valide.

Seul un faux départ de Keylor à cinq minutes de la fin a ouvert la porte à Monaco pour marquer. C’est Bakayoko qui l’a fait. Il était déjà trop tard et d’ailleurs Mbappé devait clôturer le match. Nouveau doublé du Français à l’assistance de Neymar.

Réactions d’après match As Monaco – PSG