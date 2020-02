Video : Résumé et buts du match Montpellier – Metz | Match nul 1 – 1

Montpellier et Metz ont fait match nul 1-1 au Stade de La Mosson mercredi. Les deux équipes ont connu des fortunes différentes lors de leurs précédents matches. Le HSC de Montpellier est entré dans le match en espérant améliorer son classement après avoir perdu son dernier match contre le PSG 5-0.

Le FC Metz, quant à lui, a battu l’AS Saint-Étienne 3-1 à domicile et avait auparavant battu le Stade de Reims 1-0 pour remporter trois victoires consécutives dans la compétition. Le résultat signifie que Montpellier est cinquième après la fin du match, tandis que Metz est seizième.

La première période a bien commencé pour le HSC de Montpellier, qui a ouvert le score par un but de Teji Savanier à la 13e minute, terminant la première période sur un score de 1-0.

En deuxième période, la chance était de la partie pour le FC Metz, qui a égalisé sur un but de Farid Boulaya à la 80e minute, terminant le match par un match nul 1-1.

Les joueurs de Montpellier qui sont entrés dans le jeu sont Mihailo Ristic, Junior Sambia et Yun Il-Lok, qui remplacent Ambroise Oyongo, Jordan Ferri et Gaetan Laborde, tandis que les changements de Metz sont Victorien Angban et Farid Boulaya, qui remplacent Habib Maiga et Vincent Pajot.

L’arbitre a distribué trois cartons jaunes, deux à Montpellier (Arnaud Souquet et Jordan Ferri) et un à Metz (Kevin N’Doram).

Le tournant du match ? Le capitaine messin @habibdiallo575 a vu son penalty stoppé par @gerorulli 💪😱#MHSCFCM pic.twitter.com/z84QxxrAKB — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) February 5, 2020

Le tirage au sort a placé le HSC de Montpellier à la cinquième place du classement avec 34 points. Le FC Metz, quant à lui, était en seizième position avec 27 points à la fin du match.

Le prochain match de la compétition pour les deux équipes se jouera à domicile : le Montpellier HSC jouera contre l’AS Saint Etienne et le FC Metz contre le FC Girondins Bordeaux.