Video : Résumé et buts du match Nîmes – Dijon | Victoire de Nîmes 2 – 0

Nîmes s’est imposé 2-0 contre Dijon lors de son match au Stade des Costières mercredi. Les deux équipes venaient de remporter leurs derniers matchs. L’Olympique de Nîmes est entré en jeu avec confiance après sa victoire 3-1 sur l’AS Monaco. Quant à l’équipe visiteuse, le FCO de Dijon a remporté son dernier match du tournoi 3-0 à domicile contre Brest. Cette défaite place l’équipe de Dijon en 17e position après la fin du match, tandis que l’Olympique de Nîmes est en 18e position.

Le match a démarré sur les chapeaux de roues pour l’équipe de Nîmes, qui a ouvert le score par un but de Yassine Benrahou peu après le début du match, plus précisément à la quatrième minute. Il a ensuite marqué pour l’Olympique de Nîmes grâce à un but de Nolan Roux à l’orée de la finale en 44, terminant la première période avec une avance de 2-0.

C'est terminé à Nîmes. Le DFCO s'incline 2 buts à 0. Résumé et réactions à suivre sur https://t.co/x13fKpEwbt#NODFCO pic.twitter.com/EoUEkP0p2m — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) February 5, 2020

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en deuxième mi-temps, si bien que le match s’est terminé sur un score de 2-0.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Du côté de Nîmes, Lamine Fomba, Haris Duljevic et Antoine Valerio ont remplacé Theo Valls, Nolan Roux et Lucas Deaux. Du côté de Dijon, Yassine Benzia, Jordan Marie et Jhonder Cadiz ont remplacé Stephy Mavididi, Romain Amalfitano et Ibrahim Didier Ndong.

L’arbitre a montré à Dijon trois cartons jaunes (Romain Amalfitano, Ibrahim Didier Ndong et Jhonder Cadiz), alors que l’équipe locale n’en a vu aucun.

Après le match, Nîmes a marqué trois points et a occupé la dix-huitième place avec 21 points, au lieu d’un barrage permanent, tandis que l’équipe entraînée par Stéphane Jobard était à la dix-septième place avec 24 points.

3' Ouverture du score nîmoise par Yassine Benrahou après un premier arrêt de Gomis… 1-0 pour Nîmes. #NODFCO (1-0) pic.twitter.com/zxmwaF5EO7 — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) February 5, 2020

Au prochain tour, l’équipe de Nîmes jouera à l’extérieur contre l’OGC Nice, tandis que le FCO de Dijon cherchera à gagner à domicile contre le FC Nantes.