Wayne Rooney, Luis Suarez maîtres de l’art de la décoloration du tir à longue distance

Le tir à longue distance est mort. Vive le tir à longue portée.

Dans chaque saison de Premier League depuis 2009-10, il y avait eu au moins un but marqué à 35 mètres ou plus. Le pic a été atteint en 2013-2014, lorsque cinq palangriers ont trouvé le fond du filet, tandis que la moyenne de 2009-2010 à 2017-2018 était légèrement inférieure à deux obusiers et demi par saison. La limite des hautes eaux pour le nombre total de tentatives était de 81 en 2011-2012, tandis que la moyenne jusqu’en 2017-2018 était de 70 par année.

Puis vint l’année dernière: aucun objectif à partir de cette distance et seulement 42 tentatives, des chiffres qui ne devraient pas remonter de si tôt.

Au cours des cinq saisons de Premier League avant la Coupe du monde 2014, la moyenne saison par saison était de 77,4 tirs à 35 mètres ou plus. Le minimum était de 73. L’année qui a immédiatement suivi le triomphe de l’Allemagne au Brésil en 2010, ce nombre a chuté à 49, et il n’a pas grimpé au-dessus de 54 depuis. En fait, la saison en cours était en voie de tirer la barre encore plus bas; il n’y a eu que 19 tentatives à distance même si environ 75% des jeux sont déjà dans les livres.

Alors, tout le monde a-t-il adhéré au style des vainqueurs de la Coupe du monde 2010 et a-t-il essayé de se frayer un chemin vers “l’efficacité allemande” après que Jogi Low & Co. a remporté le trophée? Pas tout à fait, bien qu’il n’y ait pas une seule raison pour laquelle ces grèves à longue distance ont diminué ces dernières années. Il s’agit plutôt plutôt d’une confluence de facteurs.

Luis Suarez a quitté Liverpool pour Barcelone cet été-là, et il avait mené la ligue en distance (six) lors de la saison précédente. Tottenham d’Andre Villas-Boas était tristement célèbre pour sa terrible sélection de coups, et il a été renvoyé au milieu de la campagne 2013-14. En plus de cela, l’analytique – en particulier le concept d’objectifs attendus – a commencé à prendre pied à droite à la périphérie du grand droit vers 2013. Depuis lors, les équipes de toutes les grandes ligues européennes se sont rapprochées de plus en plus de l’objectif avec leurs tentatives moyennes au cours de chaque saison.

Si certains entraîneurs et joueurs sont vaguement conscients de l’importance de la qualité des tirs – c’est-à-dire que plus vous êtes proche du but, plus vous avez de chances de marquer – alors il va de soi que les violations les plus flagrantes, les tirs qui presque jamais entrer, seraient les premiers à disparaître.

Wayne Rooney a marqué un but miraculeux pour Manchester United contre West Ham en 2014.

Mais dans le sport, rien de tel qu’un but à 40 mètres; l’audace pure de la tentative combinée à l’improbabilité pure, plus l’impact démesuré sur le résultat du jeu qu’elle peut avoir. Chacun exige qu’un individu s’empare de ce qui est censé être le jeu d’équipe ultime et risque de ressembler à un idiot complet.

Le but que Clarence Seedorf a marqué contre l’Atletico Madrid en 1998 est encore presque incompréhensible. C’est comme s’il mettait la réalité en marche rapide, et il est peu probable que nous voyions de nombreux objectifs comme celui-ci à nouveau. Est-ce une mauvaise chose, d’un point de vue esthétique? Peut être pas. Bien que nous puissions perdre la joie occasionnelle émise par un crieur à succès, nous sommes également épargnés par la monotonie terne du résultat le plus probable: une balle lancée dans les tribunes ou flottant docilement dans les bras en attente d’un gardien.

Mais avant de passer de l’ère du tir à longue distance, jetons un coup d’œil à certains des meilleurs praticiens de l’art de la décoloration, pour le meilleur ou pour le pire. Toutes les statistiques proviennent des ligues Big Five d’Europe pour la saison 2009-10 jusqu’à aujourd’hui.

Le roi

Personne dans le jeu n’a pris plus de tirs à distance que Charlie Adam depuis 2009-10 dans les Big Five d’Europe.

Charles Graham Adam, mesdames et messieurs! Depuis la saison 2009-10, aucun autre joueur des ligues Big Five d’Europe n’a pris plus de tirs de loin que l’ancien milieu de terrain sans âge de Blackpool, Liverpool et Stoke City. À partir de 35 mètres ou plus, il a composé son propre numéro 41 fois, et il a marqué … une fois. Malgré la croyance inébranlable d’Adam en la puissance de son pied gauche, il a converti ses tirs à un rythme toujours légèrement inférieur à la moyenne: 2,4% du temps, par rapport au taux européen de 2,5 à partir de cette distance.

Cependant, le seul but qu’il a marqué – un essai de sa propre ligne sur Thibaut Courtois de Chelsea pour Stoke City en 2015 – a été désigné par Alan Shearer comme “le meilleur objectif à long terme que j’ai vu en Premier League. ” Il est venu contre d’éventuels champions Chelsea, et le manager opposé ce jour-là, un Jose Mourinho, a déclaré: “C’était un but fantastique, chaque joueur du monde aimerait marquer un but comme celui-là. Diego Maradona à Lionel Messi à tous ces brillants joueurs.”

Personne ne se souvient des 40 ratés avant et après. Oubliez celui qui est entré, cependant. La pièce de résistance d’Adam était sa saison 2010-11 avec Blackpool. Cette carte de plans, qui ne montre même pas une poignée de plans de la ligne médiane, appartient au Musée d’histoire naturelle. Les êtres humains sont des créatures incroyables.

En 2010-2011, Adam a pris 17 tirs à au moins 35 mètres – le plus en une seule saison par n’importe quel joueur du jeu de données, et seulement deux de moins que l’ensemble de la Premier League combinée pour cette saison. Seulement trois des tirs ont même trouvé la cible – ou 17,6%, bien en deçà du pourcentage de tirs sur cible européen pour ces tentatives de 24,7%. Ce qui est particulièrement remarquable cette saison, c’est qu’il s’agissait du premier d’Adam en Premier League. C’était un échec sans faille en termes de tir à longue distance, mais plutôt que de le convaincre d’emprunter une autre voie, il a juste continué à tirer et à tirer et à tirer jusqu’à ce que, quatre ans plus tard, il ait finalement trouvé le fond du filet.

Le tireur contesté

Vous avez probablement une idée approximative de toutes ces tentatives dans votre tête. Très probablement, cela implique un joueur dans une tonne d’espace: aucun défenseur autour de lui, personne ne le fermant. Il a suffisamment de temps pour lever les yeux, lever les yeux à nouveau, décider qu’il va tirer à partir d’un endroit où personne ne tire, puis faire tous les calculs physiques mineurs dont vous avez besoin pour frapper une balle avec le rythme, la trajectoire et la précision appropriés pour qu’il ait une chance de dépasser le gardien et de rester au but.

L’image que vous avez créée serait généralement exacte … sauf si nous parlons d’Antonio Candreva. L’ailier / ailier arrière de l’Inter Milan a tenté 10 tirs à 35 mètres ou plus depuis 2009-2010, et six d’entre eux ont été bloqués. Aucun autre joueur avec au moins 10 tentatives n’a failli être bloqué à un rythme aussi élevé. Les tirs de Candreva sont tous soit des coups francs à longue portée qu’il frappe juste dans le mur, soit une tentative de jeu ouvert hors équilibre qui se heurte à un défenseur à proximité. Les considérations habituelles qui encouragent les joueurs à sortir de la portée ne se sont jamais appliquées à Candreva.

Cependant, il les a récupérés plus tôt cette saison, et devinez où le ballon s’est retrouvé? Depuis, il n’a plus tenté de tirer à distance.

Le mendiant

Raul Garcia a eu une très belle carrière. Il a ramassé quelques casquettes pour l’Espagne. Il a remporté un titre en Liga avec l’Atletico Madrid. Seuls Lionel Messi et Antoine Griezmann ont disputé plus de matches de Liga depuis 2009-10. Il a marqué 91 buts et en a aidé 42 de plus en jeu national, pour aller de pair avec quatre et trois en Ligue des champions.

C’est une bizarrerie malencontreuse de chronométrer que sa génération comprend également un boisseau rempli des plus grands milieux de terrain espagnols de tous les temps, mais il est l’une des performances les plus constantes de la Liga depuis plus d’une décennie maintenant. C’est-à-dire, sauf en ce qui concerne les prises de vue à distance.

Depuis 2009-2010, seul Adam a tenté plus de tirs à 35 mètres et plus, mais personne n’en a pris plus sans marquer. Il a tenté 35 tirs et seulement sept – 20% – ont trouvé la cible. De loin, personne en Europe n’a complètement raté le filet plus souvent que Garcia.

Le fera-t-il jamais? Eh bien, les chances sont contre lui, tout comme contre n’importe qui, chaque fois qu’ils tentent de marquer de si loin. De plus, Garcia lui-même peut avoir abandonné la quête. En 25 matchs cette saison, il n’a pas tenté un seul tir à bout portant.

Le Steph Curry du football

Dans les ligues européennes des Big Five depuis 2009-2010, 4 811 tirs ont été effectués à 35 mètres ou plus. Il y a eu 130 buts. Aucun joueur n’a marqué plus de deux, et seulement neuf joueurs ont même marqué autant: Wayne Rooney, Wahbi Khazri, Inigo Martinez, Luis Suarez, Angel Di Maria, Angel Di Maria, Hakan Calhanoglu, Ricardo Rodriguez, Gregory Proment et Chris Malonga .

Vous connaissez les efforts de Rooney: l’un est venu avec Everton et l’autre pour Manchester United. Ce dernier venait d’un peu plus de la ligne médiane et devant un spectateur, David Beckham, qui avait également marqué un but de sa propre moitié pour Manchester United.

L’un des Khazri est venu contre Manchester United, mais c’est un coup franc intact que Jermaine Defoe a manqué en se dirigeant vers le poteau arrière. Suarez est la chose des cauchemars du pauvre John Ruddy. Di Maria n’a réussi que cinq “tirs” à plus de 35 mètres, mais ses deux buts provenaient de centres intacts qui ont gelé le gardien.

Rodriguez et Calhanoglu jouent tous les deux pour l’AC Milan maintenant, donc je dirais aux amateurs de crier de commencer à regarder leurs matchs. Proment a marqué ses deux buts lors de sa dernière saison de Ligue 1. Malonga, qui est actuellement en deuxième division en France, n’a joué que 800 minutes environ en Ligue 1, et il n’a tiré que deux coups de 35 mètres ou plus. Cela devient plus fou: il a marqué les deux … dans le même match. Cependant, la seule raison pour laquelle les phrases précédentes ne sont pas en majuscules est parce que les deux objectifs étaient de la variété cross-that-hits-no-one-and-ends-up-in-the-net.

Cependant, aucun de ces noms ne se compare à Inigo Martinez. Vous vous souvenez peut-être quand Steph Curry a frappé un tir juste à l’intérieur du demi-terrain pour battre l’Oklahoma City Thunder en 2017. C’était juste quand Curry frappait tout de partout, tirant de loin au-delà de la ligne des trois points et redéfinissant pour toujours la géométrie de la sport. Ce fut un moment significatif pour une nouvelle ère dans la NBA, et me réveiller quand il le fait avec ses pieds, OK?

Sur une période de deux mois à l’automne 2011, Martinez était d’un autre monde. Tout d’abord, en octobre, il a ligoté un match contre les rivaux basques de la Real Sociedad et sa future équipe, l’Athletic Bilbao, avec un piledriver au milieu du terrain qui a flâné avec désinvolture dans le coin supérieur. Après une reprise de blessure avec la majorité des deux joueurs dans l’autre moitié, et personne près de lui, il a décidé d’en planter un à l’arrière du filet. Le premier était différent de tout ce que la plupart des gens avaient jamais vu – jusqu’au mois suivant. Avec le chronomètre bien dans le temps additionnel et le score à égalité à 2-2 contre le Real Betis, Martinez a arraché un tir – encore une fois, de sa propre moitié – hors de la barre transversale et à travers la ligne de but pour gagner le match.

Martinez est le seul joueur des ligues Big Five d’Europe à avoir marqué plus d’un but sur 50 mètres ou plus au cours de la dernière décennie. Il n’a plus marqué depuis le but du Betis, il y a maintenant près de neuf ans. En fait, il n’a tenté que sept autres tirs de 50 mètres ou plus. (Adam est aussi le roi de ce sous-ensemble: 22 tentatives de plus de 50, tandis que personne d’autre n’est au nord de 140. Mais plutôt que de pleurer la fin d’une époque, peut-être que nous pourrions tous y penser de cette façon: carrière en Angleterre, en Espagne et en Italie, Cristiano Ronaldo a converti 15,4% de ses coups.

Martinez a un meilleur taux de conversion sur tous les tirs qu’il a pris depuis le milieu de terrain. Vive le tir à longue portée en effet.