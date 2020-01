Ligue de Serie A, Milinkovic-Savic est le MVP du championnat en décembre

SONDAGE

Comment la nouvelle aventure d’Ibrahimovic se déroulera-t-elle à Milan?

A partir de cette saison sportive, la Ligue de Serie A a établi la reconnaissance du meilleur joueur de chaque mois de Serie A TIM. Le MVP de décembre a été décerné au joueur de Lazio Sergej Milinkovic-Savic. Le classement final a été établi selon les enquêtes statistiques Stats Perform, à l’aide des données de suivi enregistrées par Netco Sports.

1er étage

Long entretien avec Repubblica de Claudio Lotito, qui parle du coup d’État auquel il est le plus attaché et pas seulement: “Il y en a beaucoup dont il faut se souvenir, ce qui fait l’histoire du club dans le monde, c’est certainement Milinkovic-Savic, pour les citations qui ont été …