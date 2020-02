Ligue des champions 2020: un nouveau trophée d’homme du match sera décerné aux joueurs | Ligue des champions

La Ligue des Champions revient et débutera cette semaine avec les huitièmes de finale du tournoi. D’un autre côté, l’UEFA a officialisé la remise d’un nouveau trophée «Homme du match» qui récompensera le meilleur joueur de chaque match.

L’un des championnats les plus importants au monde vient de piétiner, les fans vivront quatre matchs électrisants: l’Atlético de Madrid affrontera Liverpool, le Borussia Dortmund l’affrontera contre le PSG, l’Atalanta en duel contre Valence et Tottenham vs RB Leipzig, qui seront les matchs de cette semaine, qui sera récompensée par ce que l’UEFA a annoncé: le prix de «l’homme du match».

“L’homme du match” qui se traduit par “L’homme du match” sera attribué, comme son nom l’indique, à ce personnage qui se démarque par sa performance lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

«Les observateurs techniques de l’UEFA décideront, à l’issue des huitièmes de finale, qui mérite le trophée officiel qui sera décerné aux meilleurs joueurs à la fin du match en reconnaissance de leurs performances à des moments décisifs, de la maturité tactique, de la créativité et l’inspiration, le fair-play et des compétences exceptionnelles », a déclaré l’UEFA dans le communiqué concernant le trophée.

L’UEFA compte neuf observateurs techniques délégués, parmi lesquels se détachent des joueurs à la retraite et des personnalités du football.