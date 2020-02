Ligue des champions, Atletico Madrid-Liverpool: Klopp se débat, mais la manche passe | Nos paris

la Ligue des champions prend vie et, en huitièmes de finale, propose un challenge – show entre deux grands noms du football européen, Atletico Madrid-Liverpool. Les Reds retournent au Wanda Metropolitano, le stade où ils ont élevé la dernière Ligue des Champions au paradis. Les Colchoneros ne brillent pas dans la Liga, à 13 points du Real en tête du classement, au contraire Liverpool a déjà hypothéqué le Premier Leaguet peut donc se concentrer sur le bis en Europe. Sur le papier le match est déjà écrit, même selon des experts qui, selon une note, favorisent les hommes de Klopp, à 2,20; cependant, gardez un œil sur les excellentes performances internes de l’Atletico, dont le succès est à 3,40, le tirage au sort est de 3,30. L’avantage des Britanniques a été plus net pour la transition vers les quarts de finale, à 1,30 contre 3,50 pour la société espagnole. Les parieurs sont également alignés avec les champions d’Europe, 77% misent sur le signe 2 dans le match et 85% sur Liverpool en quart de finale.