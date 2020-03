Ligue des champions: pas de supporters, pas de problème pour Barcelone contre Napoli?

Alors que de plus en plus de cas de coronavirus se font jour en Europe, il est normal que les autorités sportives prennent les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité publiques.

Bien que la panique aveugle que certains ont adoptée semble un peu exagérée, il existe une véritable menace pour la vie dans certains domaines, et à cette fin, le sport doit prendre un siège arrière.

Pendant au moins deux semaines, tout football en Liga se jouera à huis clos.

“Selon les informations du Conseil supérieur des sports, les matchs de LaLiga Santander et LaLiga SmartBank se joueront à huis clos, à partir d’aujourd’hui et durant au moins deux semaines.”

Source | la Ligue

Le retour du Barça en Ligue des champions contre Naples a également été victime de l’épidémie, et il y a même des suggestions à ce stade, que l’équipe italienne ne pourra pas quitter le pays.

‼ ️ | OFFICIEL | Les matches de la Liga du FC Barcelone contre Majorque (Extérieur) prévus le samedi 14 mars et le CD Leganes (Domicile) prévu le dimanche 22 mars seront joués à huis clos en raison d’une épidémie de coronavirus. pic.twitter.com/CoChr1axeb

Ce qui se passe en ce moment est sans précédent, et nous ne pouvons que spéculer sur ce qui va se passer ensuite. L’annulation de championnats de ligue et de tournois tels que la Ligue des champions, la Ligue Europa et l’Euro 2020 est une possibilité très réelle.

Dans l’intervalle, il existe des directives très précises quant à savoir qui pourra entrer dans les stades de football en Espagne jusqu’à ce que la prochaine série d’instructions soit donnée.

Le seul personnel autorisé est; Joueurs, entraîneurs et équipe d’arbitrage, le conseil d’administration respectif des deux équipes, le personnel technique ayant des responsabilités liées au match (jusqu’à un maximum de 100 personnes), les délégués de la Liga et le personnel antidopage, les policiers, les stadiers, la sécurité privée, d’abord aider le personnel et les pompiers, les photographes officiels et les gestionnaires de médias sociaux pour les deux équipes et le personnel de production essentiel pour les entreprises de télévision. La presse ne pourra couvrir le match qu’en le regardant à la télévision.

La forme à domicile de Barcelone étant si forte et les supporters jouant un rôle énorme dans la création du Camp Nou dans une atmosphère si intimidante pour les équipes en visite, il existe une école de pensée selon laquelle les blaugranes pourraient souffrir de devoir jouer dans un stade vide.

Alors que l’atmosphère restera étrangement calme, il convient de rappeler que ce n’est pas une situation unique.

Bien que les circonstances soient assez différentes, le Barça a dû jouer contre Las Palmas en 2017, et le manque de bruit a eu peu d’effet sur la façon dont l’équipe a joué.

Oui, 90 000 personnes derrière vous obtiendront évidemment le pompage d’adrénaline, mais sur le papier, le Barça a sans doute un meilleur côté que Leganes et Napoli, et a toujours l’avantage de la maison.

Aucune protestation contre le conseil d’administration n’est un problème secondaire, mais l’absence de cette négativité pourrait également les aider. Ils pourraient même s’en sortir mieux à Majorque samedi dans ce qui aurait sûrement été un San Moix rebondissant.

Si le Barça perd l’un de ces trois matchs, ce sera parce qu’il a été battu par la meilleure équipe, et non par manque d’ambiance.

Essayer de convaincre quelqu’un d’autre est au mieux mensonger.