Ligue des champions, Valence-Atalanta: les formations probables, où le regarder à la télévision | Primapagina

Atalanta à Valence pour l’histoire. Ce soir à Mestalla à huis clos se joue le retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ça commence de 4-1 de San Siro en faveur de Bergame. Sans leblessé Toloi, Gasperini s’appuie sur Caldara (ex Milan et Juve) en défense. Devant vote entre Pasalic et Duvan Zapata. De l’autre côté Les Celades ont aligné l’Italien Florenzi, l’ancien joueur de l’Inter Kondogbia et récupéré Rodrigo en attaque.

Ce soir aussi jouer le Totthenam de Mourinho sur le terrain de Leipzigdemain Liverpool-Atletico Madrid et PSG-Borussia Dortmund.

FORMATIONS PROBABLES

Valence-Atalanta (coup d’envoi à 21 h, TV en direct sur Sky Sport et en clair sur Canale 5)

VALENCE (4-4-2): Cillessen; Florenzi, Coquelin, Diakhaby, Gayà; Ferran Torres, Kondogbia, Parejo, Soler; Rodrigo, Gameiro. Tous, Celades.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Caldara, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Gomez. Tous Gasperini.

Arbitre: Hategan (Roumanie).