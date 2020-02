Ligue d’Espagne, Bundesliga et Serie A: la lutte pour le titre | Autres ligues de football

La saison 2019-2020 est très chargée en Espagne, en Italie et en Allemagne, trois des principales ligues d’Europe. Avec deux ou trois équipes, le différend pour définir le leader est un face à face constant après la date.

Bundesliga

Le Bayern est l’équipe qui galope habituellement en Allemagne, mais cette saison n’est pas le cas. Bien qu’il soit leader avec 46 points, Leipzig ne quitte pas la route du tout facilement et compte 45 unités. Un peu plus bas, le Borussia Dortmund et le Borussia Monchengladbach avec 42 points.

L’équipe de Munich connaît une saison atypique, mais domine toujours le classement avec onze dates manquantes.

Ligue d’Espagne

Le Real Madrid et Barcelone se battent à nouveau face à face pour le leadership, qui est actuellement joué par l’équipe de merengue. Avec 53 points est l’équipe merengue, tandis que les Catalans ont 52 unités.

Mais le combat n’est pas seulement à la pointe. Getafe (42), l’Atlético (40), Séville (40), Villarreal (38), Valence (38), la Real Sociedad (37) se battent pour les positions de Champions League et Europa League.

Série A

C’est peut-être la ligue la plus serrée de toute l’Europe. La Juventus est un leader avec 57 points, la Lazio avec 56 unités et l’Inter avec 54, ce qui rend la lutte pour la pointe très serrée.

Le week-end dernier, la Lazio a battu l’Inter et monté dans la deuxième case, mais la Juventus doit encore affronter ces deux équipes et défendre ainsi son leadership.