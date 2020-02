Ligue Europa, les Roms se relèvent: les bookmakers voient le huitième de finale | Nos paris

La performance n’a pas satisfait les fans, mais la victoire d’hier a interrompu un février difficile jusqu’à présent et lance le Rome vers les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Le 1-0 à l’Olimpico contre gentleman déséquilibre visiblement les cotes sur le passage du tour du côté jaune et rouge: sur le tableau de bord la qualification se joue désormais à 1,14 contre les 5,75 des Belges. Également pour le retour prévu la semaine prochaine, l’équipe de Fonseca départ favorisé, bien que dans ce cas les prévisions soient plus équilibrées. Le “2” à Ghelamco Arena est donné 2,15, pour le succès de Thorup et son va jusqu’à 3,15, tandis que la cravate paierait 3,50, selon Agipronews.