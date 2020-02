Ligue Europa: Porto-Leverkusen 0-1, Sporting under et Wolves 1-1 LIVE | Estero

Après la Ligue des Champions de deux jours, il revient sur le terrainLigue Europa, avec les matchs retour des huitièmes de finale. Hier, je Rangers de Gerrard a sorti le Braga (1-0 au Portugal après 3-2 en Ecosse), alors qu’il a été reporté à demain Salzbourg-Eintracht en raison des fortes rafales de vent.

Il commence à 18h55 avec le Rome que contre le gentleman essayez de défendre l’avantage du match aller. la Wolverhampton face à laEspanyol après le 4-0 en Angleterre. Au lieu de cela, le défi entre est combattu et incertain Porto et Bayer Leverkusen, qui a vu les Allemands aller 2-1 au match aller. Un autre teutonique, le Wolfsburg, envolez-vous vers la Suède pour défendre Malmö le 2-1 d’une semaine. Ils ne devraient avoir aucun problème Bâle, à domicile contre leApoel après le match aller 3-0. Lask et Az Alkmaar recommencer de 1-1 jeudi, sport s’envole pour la Turquie 3-1 contre BASAKSEHIR.

A 21 heures, nous continuons avec leInter, qui abrite le San Siro à huis clos Ludogorets. Alors lo uni de Solskjaer, qui doit gagner à Old Trafford contre le Bruges après le 1-1 du match aller. Un autre défi a combattu celui entre Benfica et Shakhtar, les Ukrainiens s’étant imposés 2-1 il y a une semaine. L ‘Ajax au lieu de cela, demi-finaliste en Ligue des champions il y a un an, il tentera de revenir 0-2 au match aller contre Getafe à la Johan Cruyff Arena. L ‘Arsenal, victorieux 1-0 en Grèce, défi aux EmiratsOlympiakos, tandis que le celtique vous jouez les huitièmes de finale à domicile avec le Copenhague après le 1-1 du match aller. Enfin le Séville, star de la compétition, à Sanchez Pizjuan il affronte le Cluj à la recherche d’une victoire après 1-1 il y a une semaine.