Ligue Serie A et AIC, beaucoup de mots mais pas d’accord sur les salaires. La reprise dépend du gouvernement

ROME. Aujourd’hui à 15 heures un nouveau rendez-vous entre la Lega Serie A et l’AIC, au centre du débat, les baisses de salaires des joueurs pour faire face à une crise économique qui risque de laisser des traces indélébiles sur notre football. Sans aucun doute, une formule possible pour la reprise des activités a également été discutée, mais dans ce cas le feu vert des autorités sanitaires et du gouvernement est attendu en premier.

PIÈCES DISTANTES

Dans l’Assemblée d’aujourd’hui, qui s’est déroulée en mode vidéo en raison de l’urgence du Coronavirus, le dialogue entre les parties n’a donc pas produit les effets escomptés. Des flots de mots encore une fois, mais à ce jour les positions restent sensiblement les mêmes qu’il y a quelques semaines, les clubs demandent un arrêt des salaires de quatre mois alors que les joueurs ne veulent pour l’instant renoncer qu’à un mois. Situation qui commence à tarir particulièrement les supporters, qui sur les différents canaux sociaux commencent à s’impatienter face à une situation économique du pays qui devrait en théorie conduire à des réflexions plus prudentes notamment en ce qui concerne la Serie A.

TIR LOIN

Reprise d’activités qui pendent à la place dans la balance, l’idée de clore les championnats persiste en tout cas, mais beaucoup dépendra de l’urgence sanitaire. S’il n’est pas possible de recommencer d’ici fin mai, il faudra réfléchir à une nouvelle formule pour déclarer vainqueurs et perdants de la saison 2019/20. Après Pâques, de nouvelles comparaisons sont prévues pour la reprise de la formation, tout d’abord, puis pour évaluer toute possibilité pouvant redémarrer un système qui chaque jour qui passe se retrouve à compter les dégâts.