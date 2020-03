“Ligues prioritaires. Nous demanderons à l’UEFA un feuillet européen”

S’adressant à Sport Mediaset, le président de FIGC, Gabriele Gravina, a anticipé et réaffirmé quelle sera la position de la fédération de football lors de la réunion UEFAprévue pour mardi et au cours de laquelle d’importantes décisions seront prises pour faire face à la poursuite des tournois et le sort du Championnat d’Europe sera décidé.

La position de Gravina est claire, ce qui souligne la nécessité de mettre fin régulièrement aux championnats, entraînant ainsi un glissement probable du championnat d’Europe jusqu’en 2021 avec l’annulation probable, dans ce cas, de la Ligue des Nations. Ci-dessous la note officielle de la FIGC:

Dans la perspective de la réunion promue mardi par l’UEFA avec les 55 fédérations européennes et les principales parties prenantes, pour trouver des solutions pour repenser le calendrier du football européen face à l’urgence Covid-19, le président fédéral Gabriele Gravina en lien avec le TG SportMediaset XXL anticipé la position de la Fédération de Football: “Nous proposerons à l’UEFA de reporter le différend du Championnat d’Europe pour achever les championnats: nous pensons qu’il est plus juste et plus correct de donner la définition exacte des nombreux sacrifices, engagements, investissements réalisés par nos entreprises ».

“L’Italie a deux semaines d’avance – a expliqué Gravina – par rapport aux autres nations, donc ce que nous serons en mesure de planifier pour les autres aujourd’hui sera compliqué, car ils n’ont pas encore l’ampleur exacte du problème. Nous voulons terminer les championnats et il est clair que le facteur discriminant est la présence du Championnat d’Europe, un événement dans lequel nous avons également investi beaucoup d’énergie et de sacrifices. Nous aborderons ce problème mardi. “

Gravina s’est ensuite concentrée sur l’hypothèse réalisée pour conclure les championnats de football. “Nous avons émis l’hypothèse d’une date butoir au 30 juin – a alors observé le président de la FIGC – mais je n’exclurais pas la possibilité d’une légère prolongation avec l’adoption de mesures urgentes tant du point de vue sportif que gouvernemental. Nous devons travailler sur cette hypothèse de calendrier, sans oublier qu’en plus de la Serie A, nous avons d’autres championnats qui doivent avoir leur propre définition. Et nous ne devons pas ignorer l’idée de terminer des compétitions internationales, Champions et Europa League “.