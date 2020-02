L’affaire Soumaré explose à Lille. Le milieu de terrain né en ’99 est objectif de marché à long terme des grands Européens – y compris Inter et Napoli – et espère être vendu en janvier. Son exclusion du match d’hier contre Marseille était justifiée par l’entraîneur Galtier précisément en raison des tensions entre le joueur – sous contrat jusqu’en juin 2022 – et le club.