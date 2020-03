Lille, Renato Sanches ne se cache pas: “On veut monter sur le podium et revenir en Ligue des champions”

Le footballeur lillois est arrivé du Bayern Munich en août dernier Renato Sanches il a parlé aux cahiers du site officiel du club de son amélioration: “Je suis arrivé à Lille il y a seulement quelques mois, mais je me sens très inséré, tant dans le club, dans la ville de Lille que dans les vestiaires. J’ai eu plusieurs problèmes physiques qui ont empêché de jouer régulièrement en début de saison. Malgré l’absence sur le terrain, j’ai pu compter sur mes coéquipiers. Leur soutien m’a aidé à m’adapter rapidement. Je me sens très bien ici à Lille. Mon objectif principal est de pour continuer à aider le club à atteindre ses objectifs. Nous devons monter sur le podium pour jouer en Ligue des champions la saison prochaine. Pour ma part, je dois continuer à travailler et à m’améliorer pour continuer à aider mes coéquipiers et mon club. “