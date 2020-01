Lille, Soumare se rapproche du Premier ministre: “Je ne partirai pas en mi-saison”

SONDAGE

Suso, Piatek et Paquetà en marge de Milan: qui des 3 atterririez-vous?

Envoi de la demande …

© photo par Matteo Gribaudi / Image Sport

“Je veux terminer la saison ici. Je vais bien, mes coéquipiers m’aident. Ce n’est pas le moment de partir, je ne voudrais pas avoir de regrets. J’ai déjà discuté avec le coach, je lui ai dit que j’avais des idées claires sur mon futur”. Ainsi, Boubakary Soumare s’est entretenu avec L’Equipe des rumeurs persistantes concernant son déménagement à Manchester United ou Chelsea. Le milieu de terrain lillois restera donc en France au moins jusqu’à la fin de la saison.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Football étranger

20.01 21:23 – Lille, Soumare clôture au Premier ministre: “Je ne partirai pas en mi-saison”

20.01 21:08 – officiel de Barcelone B, l’ancien Inter Manaj arrive d’Albacete

20.01 20:22 – Schalke04, Bentaleb vers l’adieu: c’est près de Newcastle

20.01 19:51 – Le Salford de la classe ManU de 1992 veut ramener Grigg en feu

20.01 19:36 – Barcelone, Setien comme Guardiola: plus d’un millier de passes en une course

20.01 19:33 – Liverpool écrit l’histoire. Les neuf records toujours en vue

20.01 19:26 – Aston Villa officielle, Lovre Kalinic à Toulouse. Et Kodjia s’envole pour le Qatar

20.01 17:27 – Arsenal, hypothèse concrète de Boateng mais le Bayern doit trouver un remplaçant

20.01 17:11 – Officiel du Real Madrid, a remporté la course à Reinier. Contrat jusqu’en 2026

20.01 16:48 – Le marché en une minute – Tottenham, Eriksen à l’Inter. Besoin d’un pourboire

20.01 16:42 – l’officier Alaves, Wakaso vendu à Jiangsu Suning

20.01 16:33 – Le marché en une minute – Manchester United, les pensées tournent en juillet

20.01 16:21 – Nice, il y a une file d’attente pour le talent Brazao. Liverpool en tête, puis le PSG et le Bayern

20.01 16:18 – Le marché en une minute – Chelsea, Giroud loin. Dembele le remplace-t-il?

20.01 16:03 – Le marché en une minute – Bayern, après l’assaut de Nubel sur Sane

20.01 15:48 – Le marché en une minute – PSG, Cavani et Kurzawa avec la valise

20.01 15:39 – Accident de la route pour Sergio Romero: voiture détruite, gardien indemne

20.01 15:33 – Le marché en une minute – Barcelone, l’attaquant voulait

20.01 15:18 – Le marché en une minute – Real Madrid, Reinier pour aujourd’hui et pour l’avenir

20.01 14:54 – Officiel de Valence, Cesar Sanchez est le nouveau directeur sportif

20.01 14:18 – Alaves officiel, le gardien Jimenez vient de West Ham en prêt

20.01 14:12 – Officiel d’Espanyol, clause Cabrera payée. Signé jusqu’en 2024

20.01 14:09 – Bayern, observateurs à Augusta pour Hakimi. L’arrière complet est un objectif

20.01 12:48 – Tottenham, à la recherche du remplaçant de Kane: Slimani cible l’attaque

20.01 12:42 – Argentine, Borré entraîne le River Plate à la première place du classement

20.01 12:39 – Hodgson: “Que puis-je apprendre de Guardiola? Comment est-il perdu”

20.01 11:57 – Raul Bravo: “Folie de penser qu’il veut tuer Kovacevic”

20.01 11:51 – PSG, 10 millions refusés pour Cavani. L’Atletico doit offrir 30

20.01 10:51 – Real Madrid, l’annonce de l’achat de Reinier pourrait arriver aujourd’hui

20.01 10:33 – Icardi en crise? Leonardo: “Il n’a pas marqué depuis 3 matchs, s’il vous plaît …”

1er étage

Après les paroles de Marotta et Petrachi, c’est au tour de Piero Ausilio. Le directeur sportif de l’Inter, à travers les micros de Sky Sport, revient pour parler de l’échange entre Politano et Spinazzola avec Roma et le marché Nerazzurri avec une attention particulière aux noms d’Eriksen …