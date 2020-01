Lima Alliance: Kevin Quevedo sera présenté dans une boutique intime au «Night Blue and White» Decentralized

Mis à jour le 22/01/2020 à 17:48

Coller autour Après des semaines d’incertitude, Kevin Quevedo conclu un accord avec Alliance de Lima Pour revenir cette saison. L’attaquant de 22 ans portera la «peau» des intimes pendant six mois et sera présenté au «Night Blue and Whites», qui aura lieu ce soir au stade Alejandro Villanueva, à partir de 20h00.

Après être resté joueur libre en ne parvenant pas à un accord avec le conseil d’administration de La Victoria à la fin de l’année, Quevedo a maintenu un profil bas, en particulier pour être hors de la liste des convoqués pour les moins de 23 ans pré-olympiques. Son «exil» prendra fin ce soir, car, comme Luis Aguiar, il revient à Matute pour défendre les couleurs d’Alianza Lima.

Pour sa part, Pablo Bengoechea Il a exprimé son désir de rediriger Quevedo lors d’une conférence de presse. «Nous étions très satisfaits et heureux de le diriger. Nous avons vu un jeune garçon grandir. Nous pensons qu’ils ont un grand avenir mais cela en dépendra. J’espère que votre avenir est Alianza Lima, mais je n’en suis pas sûr », a-t-il ajouté hier après-midi.

Alliance de Lima il célébrera aujourd’hui la “Nuit Bleue et Blanche”, où il aura pour rival les Millionnaires de Colombie. Cette grande présentation sera suivie par Kevin Quevedo, ainsi que Luis Aguiar, qui est arrivé ce matin et a rejoint la concentration des intimes.

Le duel devant l’équipe «café» aura lieu à partir de 20 h 00. à Matute et seulement quelques heures après le début de la fête pour les fans quia blanquiazules ‘, et a annoncé que les billets étaient vendus pour regarder ce match.

ÉCOUTE DE DÉPORCAST

Écoutez “Alianza de Alianza Lima confirmée pour la” Nuit bleue et blanche “!” sur Spreaker

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ

Edson Auberth parle des débuts de Melgar en Ligue 1 contre l’Université. (Vidéo: Alan Mayta)

PLUS DE NOUVELLES