Lima Alliance: le San Francisco FC a annoncé le prêt de Cristian Zuñiga aux intimes décentralisés

Le San Francisco FC a annoncé, via ses réseaux sociaux, le prêt de l’attaquant colombien Cristian Zuñiga à Alliance de Lima. L’accord est pour toute la saison 2020, a rapporté le club.

Le talentueux joueur de 27 ans a été buteur de la Ligue de Panama en 2019 avec le San Francisco FC. Alliance de Lima Il a Adrián Balboa et Federico Rodríguez en attaque. Cependant, à Matute, ils sont conscients que cela pourrait ne pas être suffisant pour affronter à la fois la Ligue 1 et la phase de groupes de la Copa Libertadores.

La première présentation de l’année, de Alliance de Lima, avant ses fans, elle se déroulera dans le cadre de la «Nuit Bleu et Blancs», prévue le 22 janvier. Le rival sera des Millionnaires de Colombie.

Christian Zuñiga a fait ses débuts en 2015 au club colombien Itagüi Leones. De 2016 à aujourd’hui, il a joué à San Francisco de Panama, où il a été marqueur pour l’Apertura 2019 avec sept buts et la Clausura avec 10 buts. Grâce à cela, c’était ‘Golden Boot’ dans les deux tournois de football panaméens.

De 2016 à aujourd’hui, il a disputé 87 matchs avec le club de San Francisco de Panama, dans lesquels il a converti 36 buts au total.

Le San Francisco FC et @ClubALoficial ont accepté le transfert de prêt du joueur @ Cristianzp17 pour une durée d’un an.

Cristián Zúñiga est arrivé à notre club à la fermeture de 2017.

Nous vous souhaitons bonne chance et nous vous rappelons que c’est et sera toujours votre maison #MonjeSoy 🔴 pic.twitter.com/S2lhboYLDN

– San Francisco FC (@sanfrafc_pa) 7 janvier 2020

Pablo Bengoechea et l’avertissement à ses joueurs. (Vidéo: América TV)

