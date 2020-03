Photo principale: .

La signature de Bruno Fernandes pour Manchester United a été impressionnante jusqu’à présent. C’est le meilleur d’Ole Gunnar Solskjaer à ce jour, malgré le succès de ses collègues, et bien qu’il ait énormément aidé United à établir une bonne forme sur le terrain, Bruno Fernandes offre également beaucoup à Manchester United en dehors du terrain.

L’impact de Bruno Fernandes à Manchester United

Ce que Fernandes offre à Manchester United sur le terrain

Fernandes est un joueur exceptionnellement talentueux. Il a rejoint l’équipe lorsque les Red Devils étaient dans une mauvaise passe et ont eu un impact immédiat. Depuis ses débuts, United n’a plus perdu un match. Il a déjà quatre passes décisives et trois buts à son actif, ayant joué neuf fois sous un maillot United et remporté le titre de Premier League du mois de février.

Il a transformé une équipe unie qui était en quête de créativité avant son arrivée et a également tissé de grands liens avec de nombreux joueurs. Bien qu’il les ait grandement influencés sur le terrain, son influence a également été excellente en dehors du terrain.

Influence du terrain

Fernandes a fait beaucoup de choses pour United en dehors du terrain. L’un d’eux est l’amélioration des autres joueurs.

Aider les autres joueurs

Il est clair que Fernandes a développé un excellent lien avec de nombreux joueurs de United. Anthony Martial semble rajeuni en jouant avec l’international portugais, et son arrivée a coïncidé avec une amélioration drastique, à la fois de l’équipe dans son ensemble et pour les individus.

Luke Shaw a apporté l’une des améliorations les plus notables depuis l’arrivée de Fernandes. Alors qu’il semblait au-delà de son meilleur niveau à la mi-saison, presque méconnaissable du joueur qui avait remporté le titre de joueur de United cette saison, l’Anglais a intensifié sa forme depuis fin janvier. Il a fait preuve d’une grande qualité en jouant soit dans sa position d’arrière gauche naturelle, soit en tant qu’arrière central gauche dans un arrière cinq.

Il est clair que les joueurs croient qu’il a également été un ajout fantastique. Diogo Dalot, qui est un autre joueur qui a développé un excellent lien avec Fernandes, a récemment déclaré: «C’est un gars de haut niveau, un joueur de haut niveau. Il va être une légende, sans aucun doute à ce sujet ».

L’arrivée de Fernandes a accompagné un grand pic de forme. Cela est dû à un certain nombre de choses, mais en particulier, les joueurs aiment jouer avec de grands joueurs. Il a eu une grande influence sur l’équipe, créant des liens solides avec les autres, et cela a peut-être aidé United d’une autre manière également.

Convaincre Pogba de rester

Bien que rien ne soit encore certain, des fuites ont récemment suggéré que Paul Pogba, qui semblait presque certain de quitter Manchester l’été dernier, pourrait rester et même signer un nouveau contrat. Le Français a eu du mal avec une blessure à la cheville récurrente cette saison, mais sa récupération aura probablement lieu avant la reprise de la Premier League.

Bien que Pogba semblait prêt à partir cet été, Fernandes et son influence sur l’équipe l’ont peut-être convaincu de rester. United a récemment montré qu’ils pouvaient jouer comme une équipe de haut niveau, et voir cette promesse pourrait être un facteur décisif dans la décision de Pogba de rester ou de partir.

