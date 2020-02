L’impact des commandites de jeux sur le football anglais

Les clubs de football anglais accueillent les marques de jeux à bras ouverts depuis plusieurs années. Il y a un peu plus de deux ans, moins de la moitié de l’EPL était parrainée par des bookmakers. Maintenant dans la saison en cours, 17 des 20 équipes de Premier League ont des partenariats avec des sociétés de paris.

Bien sûr, ce n’est pas seulement l’EPL qui englobe les parrainages de jeux de hasard. Du championnat à la Ligue nationale, les clubs de toute l’Angleterre sont en compétition pour signer le plus d’offres avec les sociétés de paris.

Mais quel est l’impact de ces partenariats sur le football anglais? La Premier League devrait-elle réduire ces partenariats?

Le chef de l’EPL affirme que les partenariats de jeu sont là pour durer

L’année dernière, le Parlement britannique a proposé de revoir les parrainages de jeux de hasard dans les sports, une décision à laquelle la Premier League s’est engagée à s’opposer. Le PDG Richard Masters a fait ces remarques lors de sa première interview devant la presse début février.

Il a déclaré que la Premier League était disposée à travailler avec le gouvernement pour examiner les parrainages de jeux de hasard. Cependant, la ligue ne soutiendrait pas les interdictions liées aux parrainages de jeux de hasard.

L’impact des commandites de jeu

Ni la Premier League ni les clubs ne veulent que les parrainages de jeux disparaissent. Si quoi que ce soit, ils veulent être autorisés à forger davantage de partenariats avec des sociétés de paris sans entraves. Il est facile de comprendre pourquoi.

Les entreprises de jeux d’argent ont dépensé 263,6 millions de livres sterling au début de la saison de football 2019/20. Et ce n’est que de l’argent payé aux clubs Premier. Il y a dix-sept clubs de plus dans le championnat qui ont des accords de parrainage, et plus dans l’EFL.

Les entreprises de jeux d’argent paient entre 5 et 15 millions de livres sterling par saison pour les accords avec les clubs EPL. Un exemple typique est Crystal Palace qui gagne 6,6 millions de livres sterling par an des sponsors du maillot ManBetX.

Étonnamment, le nouvel accord de Palace est six fois plus important que ce que leurs anciens sponsors GAC payaient entre 2011 et 2014 (1,09 M £). Westham gagne trois fois plus que les Eagles avec leur contrat de 18,24 millions de livres avec Betway.

Sensibilisation à la marque pour les bookmakers

Hormis Betway, Unibet et quelques autres bookmakers britanniques, la plupart des sociétés de jeux de hasard ayant des partenariats en Angleterre ont leur siège social. Cela a beaucoup à voir avec la portée de la Premier League au Royaume-Uni et en dehors.

Fun88 de Newcastle et W88 de Wolves viennent de l’Extrême-Orient tandis que Sportpesa d’Everton est basé en Afrique de l’Est. 1Xbet, qui sponsorise Tottenham, a son origine en Russie tandis que Konami d’Arsenal vient du Japon.

Avec la Premier League atteignant plus de 100 millions de personnes chaque mois, les marques connaissent leurs partenariats avec les clubs. Bien sûr, tout le monde qui voit le nom d’une marque n’en achète pas, mais ce sont des milliers de personnes qui le font.

La sensibilisation n’est pas la seule chose que les marques visent lorsqu’elles s’associent à des clubs de football. Leur objectif principal est de trouver des clients parmi les millions de personnes qui regardent des jeux EPL chaque semaine.

Et le garçon fait le travail de stratégie. Prenez 1XBet comme exemple. L’entreprise a été lancée il y a plus de cinq ans. Mais c’était une marque inconnue jusqu’à ce qu’elle commence à s’associer avec des organisations de football. Désormais, la société basée en Russie se classe parmi les meilleures marques en termes de revenus bruts chaque année.

Bwin a une expérience similaire, mais en Espagne et au Portugal. Lorsque l’entreprise a commencé à parrainer le Real Madrid, les gens connaissaient à peine l’entreprise. Mais trois ans après son partenariat, elle avait décuplé ses revenus.

L’une des raisons pour lesquelles le Parlement britannique souhaite revoir les parrainages de jeux de hasard est qu’il continue de promouvoir les paris. Comment est-ce mal, demandez-vous. La Grande-Bretagne pense que ces partenariats en font trop, ce qui peut entraîner une augmentation des cas de jeu problématique.

Pendant ce temps, la présence de partenaires de jeu aide à normaliser les paris comme un moyen inoffensif de s’amuser. Les citoyens britanniques ont le droit de participer aux activités du casino tant qu’ils ont plus de 18 ans.

Bien sûr, vous voulez choisir un casino en ligne britannique fiable si vous décidez de jouer aux machines à sous, au poker ou parier sur le football. De cette façon, vous pouvez être sûr que vous recevrez des services de qualité, que ce soit en service à la clientèle ou en sécurité.

Exposer le jeu aux moins de 18 ans

Il est indéniable que les entreprises de jeux d’argent ont épargné des dépenses en ce qui concerne la publicité de leurs services. Ils paient des publicités à la télévision et à la radio. Ils lancent d’innombrables campagnes en ligne et utilisent d’autres plateformes telles que les journaux et les panneaux d’affichage.

Bien que les entreprises ciblent les adultes, il est fort probable que leurs publicités soient également vues par des enfants mineurs. Et c’est un gros problème quel que soit le pays où cela se produit. Pour commencer, les enfants exposés à des publicités de jeu indiquent un grand intérêt à essayer de parier.

Une étude australienne sur la question a rapporté que jusqu’à 14% des enfants exposés à des publicités de jeu avaient parié sur des sports ou joué à des jeux de casino. Pire, 1,7% de la population a montré des signes de jeu problématique.

Plus d’argent pour les joueurs et les managers

Avec les clubs qui rapportent plus d’argent des offres de jeu, les managers et les joueurs obtiennent également une partie de l’argent. Pour illustrer, les managers de Premier League sont parmi les plus payés d’Europe, et ils gagnent de plus en plus chaque année qui passe.

De l’autre côté, les footballeurs peuvent désormais négocier des avantages plus importants, même ceux qui jouent pour de petits clubs EPL. De plus, les joueurs vedettes s’associent parfois directement aux opérateurs de paris pour obtenir des recommandations en ligne ou hors ligne.

Outre la sensibilisation et l’augmentation de leurs résultats, il y a une raison pour que les bookmakers renouvellent leurs accords de parrainage chaque année. Ils veulent solidifier leurs noms de marque afin que les fans puissent facilement les identifier même lorsqu’ils ne font pas de publicité.

L’image de marque aide également les sociétés de jeux de hasard à se démarquer de leurs concurrents. Et comme la plupart des gens préfèrent travailler avec des marques, ces entreprises tireront des revenus constants de leurs investissements dans le football.

Des entreprises comme Betway, 888 et Bet365 n’ont pas besoin de beaucoup de publicité pour les fans de football EPL. Et la raison est simple. Les gens connaissent déjà ces entreprises et les associent à des services de jeu de qualité.

Cependant, si les entreprises cessent de faire de la publicité, les fans de football commenceront probablement à prêter attention aux nouveaux sponsors du marché.