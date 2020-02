L’impact du départ de Cristiano Ronaldo sur l’attaque et la défense du Real Madrid

Le départ de Cristiano Ronaldo à l’été 2018 a mis en avant une série de défis épiques pour le Real Madrid; non seulement ils ont dû remplacer leur meilleur buteur de tous les temps, mais ils ont aussi dû trouver un moyen de reconstruire une attaque qui avait été complètement orientée autour d’un joueur générationnel pendant près d’une décennie.

Alors que Ronaldo dépassait son apogée physique (accéléré par des blessures en 2014 et 2016), Madrid est passé de baser son attaque sur un ailier polyvalent à un raumdeuter qui a fait la plupart de son impact à l’intérieur du banc des pénalités.

La dépendance du Real Madrid à l’égard des passages à niveau a augmenté d’environ 6,5 points en moyenne après 2012/13, lorsque Ronaldo est passé à son nouveau rôle plus limité. Indépendamment de ce changement de style, Madrid a continué à produire de grands nombres offensifs de tous les temps – ils n’ont jamais manqué d’éclipser 100 buts en championnat jusqu’à la dernière saison de Ronaldo.

Sans surprise, Madrid a eu du mal à reproduire ces exploits historiques en son absence. Dans une saison où Florentino Pérez n’a trouvé aucun remplaçant adéquat et une équipe fatiguée a souffert d’un mélange de malchance et d’un mauvais entraînement, Los Blancos a affiché 63 pitoyables buts en Liga – un chiffre qui sera dépassé de 10 buts en 2019/20 si le rythme de notation actuel est maintenu.

Une grande partie du coup offensif du Real Madrid par rapport à la saison dernière vient de Karim Benzema, qui a dû attendre un peu avant de voir enfin les «avantages» de jouer sans Ronaldo. Contrairement à la croyance populaire, l’attaquant français n’a pas vu une augmentation immédiate de la production ou de la qualité des tirs suite à son nouveau rôle de leader de l’attaque. En 2018/19, sa note de 0,50 buts non pénaux attendus par 90 minutes (NPxG90) dans la ligue était en fait inférieure à son chiffre en 2017/18, et son NPxG90 et ses tirs p90 étaient pires que ses chiffres de 2016/17 [understat.com].

C’est la finition de Benzema qui a changé, car il a finalement surmonté sa crise de confiance en 2019 et a commencé à se convertir au-dessus des niveaux attendus. Cette saison, la Liga NPxG90 de Benzema est en hausse à 0,58 (mieux que les deux dernières saisons, mais pas en 2016/17) et il prend plus de 4 tirs p90 – quelque chose qu’il n’a pas fait depuis 2015/16 [understat.com].

Pourtant, ces chiffres sont en ligne avec certains de ses meilleurs efforts avec Ronaldo au cours des saisons précédentes, ce qui rend difficile d’épingler trop de la production renouvelée de Benzema en l’absence de la star portugaise. Ainsi, il est évident que la relation Benzema-Ronaldo était plus une connexion symbiotique que parasitaire, expliquant pourquoi Madrid a connu une baisse massive de la production de buts à l’échelle de l’équipe.

La signature de Luka Jović était censée changer cela, mais le Serbe n’a figuré que de manière sporadique et a eu du mal à s’intégrer dans un système plus adapté / plus dépendant du style de jeu de Benzema. En conséquence, l’attaque de Madrid est une exposition individuelle. Selon le récent article de C-Trick: «Benzema a marqué ou aidé 43% des 58 buts du Real Madrid en championnat et CL à ce jour. “

En regardant la bande, il n’est pas difficile de voir pourquoi. Si vous vous souvenez de la mention précédente de la dépendance à l’égard de Madrid, vous remarquerez que le chiffre n’a que légèrement diminué après le départ de Ronaldo. En fait, avec le retour de Zinedine Zidane, le pourcentage est revenu à peu près aux mêmes niveaux que ceux de 2017/18.

Le maintien de cette stratégie sans le prédateur de boîtes de pénalités le plus vorace de l’histoire du jeu a conduit à de nombreuses séquences mortes où Benzema est isolé et en infériorité numérique dans les situations de croisement.

Même dans les cas où il y a de l’aide, il y a un manque d’avantage qualitatif (Isco essayant de gagner une tête) et un manque distinct du mouvement dynamique qui a rendu Ronaldo si dangereux.

Là où les choses ont changé pour le mieux offensivement, c’est dans la capacité de Madrid à déployer de meilleurs porteurs de ballon et créateurs sur une large échelle. Eden Hazard aurait été un ajustement difficile à côté de Ronaldo ET Benzema (jouez-vous le Belge à droite ou optez-vous pour un diamant?), Mais est, maintenant, une sélection naturelle (lorsqu’il est en forme) à gauche. Et, cependant, la production de la ligue individuelle de Hazard a été médiocre et entravée par des blessures (0,13 xG90 et 0,15 passes décisives p90), ses nombres de dribbles encore obscènes et sa contribution à d’autres phases du jeu ont fourni une dimension différente que Ronaldo a cessé d’offrir en vieillissant.

Vinícius Jr est un autre joueur qui a aussi des chances, même s’il a encore besoin de polissage. Voir quelqu’un retirer ce type de séquences sur l’aile gauche n’était tout simplement pas courant à l’époque de Ronaldo post-prime:

La disponibilité de Hazard et Vinícius a également ouvert la voie à un avenir dans lequel le Real Madrid pourrait être moins dépendant de Marcelo (le Brésilien possédait l’aile gauche alors que Ronaldo gravitait vers la surface). Désormais, un joueur plus défensif – comme Ferland Mendy – peut apparaître plus souvent. Cependant, avec Vinícius ne jouant pas de manière fiable et Hazard passant plus de temps dans le lit malade que sur le terrain, Madrid, certes, n’a pas vraiment vu les avantages équilibrés d’un duo Hazard-Mendy / Vinícius-Mendy.

Quoi qu’il en soit, la possibilité de déployer un joueur plus défensif après Ronaldo est liée à une tendance plus large du Real Madrid qui semble mieux contre le ballon sans son meilleur attaquant. Cela n’était pas visible dans les chiffres en 2018/19, grâce à la multitude de facteurs qui ont contribué à la campagne désastreuse de Madrid, mais il est à noter que la seule véritable réussite tactique de Santiago Solari (à l’occasion) était sa haute presse – quelque chose qu’il n’était pas célèbre pour à Castilla.

Cette saison, malgré une autre attaque d’aspect médiocre, la défense de Madrid a semblé extrêmement bonne. Ils sont deuxièmes de la ligue en xG autorisés par match et une grande partie du mérite revient à Casemiro, Fede Valverde et Zidane.

Tous méritent des éloges, mais un facteur sous-estimé a été l’absence de Ronaldo – qui ne contribue presque rien à la défense. En Serie A, Ronaldo est au 1er centile des reprises de pression et au 0e centile des pressions. Par conséquent, Maurizio Sarri n’a pas été en mesure de construire sa haute pression habituelle d’élite, ce qui a amené son équipe à concéder 1,16 xG par match, ce qui “n’est meilleur que ~ 75% des équipes depuis 2014/15”.

La présence de joueurs comme l’ancien Gonzalo Higuaín n’aide certainement pas les choses, mais Higuaín est largement nécessaire pour accueillir Ronaldo au sommet. Il en va de même pour le très décrié Blaise Matuidi, qui débute à gauche du milieu de terrain de la Juventus (bien qu’il soit mal adapté à Sarriball) pour compenser le rythme de travail absent de CR7.

Alors que le dégoût de Ronaldo de courir après le ballon était plutôt une décision personnelle à son apogée, il est maintenant nécessaire de veiller à ce qu’il reste en pleine forme devant le but. Sarri a ouvertement libéré son étoile de toutes ses responsabilités défensives afin d’aider Ronaldo à retrouver son meilleur niveau.

Et cela a fonctionné (en quelque sorte). Cristiano a marqué 10 buts sans pénalité lors de ses 10 derniers matchs de Serie A, après n’en avoir marqué que 3 depuis le début de la saison. Mais, son NPxG90 sur la période précédente s’élève à 0,58, une nette amélioration par rapport au 0,43 NPxG90 par rapport à la dernière période, mais toujours bien inférieur à la 0,80-0,90 qu’il accumulait constamment au Real Madrid. Il y a beaucoup de sur-performance au volant de la forme actuelle de Ronaldo, ce qui semble insoutenable étant donné qu’il n’a pas battu son xG en championnat depuis 2014/15 [understat.com].

CR7 ne semble pas non plus bien jouer en rafales à ce stade de sa carrière – une tendance commençant en 2015/16, où il a eu du mal à trouver le filet dans la première moitié de ses campagnes. Ce qu’il produit au début de l’année est toujours précieux, mais cette production – et, par conséquent, cette valeur – est en baisse. À l’heure actuelle, la Juventus est obligée de faire de vastes aménagements (manque d’une presse haute efficace et d’avoir à jouer à Higuaín et à Matuidi) pour une force décroissante.

Et, alors que le Real Madrid gagnerait probablement encore offensivement à faire de même pour un Ronaldo de 35 ans, ils sont libres d’utiliser des joueurs plus dynamiques qui seront bénéfiques sur toute la ligne (Hazard quand il est en forme; Vinícius quand il le peut) terminer). Peut-être plus important encore, Zidane a maintenant la liberté de présenter une formation qui n’a pas de maillons faibles lors de la pression et qui est pleinement engagée contre le ballon dans toutes les phases de la défense.

Actuellement, cela s’avère suffisant pour compenser la forte baisse offensive qui a été la caractéristique déterminante de l’ère post-Ronaldo.