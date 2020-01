L’impasse enfin rompue dans les négociations de transfert de Bruno Fernandes

L’impasse dans les négociations pour amener Bruno Fernandes du Sporting Lisbon à Manchester United est rompue, selon le média portugais Record.

Alors que les deux parties ne sont pas très éloignées dans leur évaluation globale du joueur, il y a eu une impasse ces derniers jours sur la façon dont l’accord serait structuré, le Sporting demandant 60 millions d’euros plus 10 millions d’euros (environ 51 millions de livres sterling plus 8,5 millions de livres sterling) en “ bonus réalisables ” et les Red Devils ne sont disposés à offrir que 50 millions d’euros plus 20 millions d’euros de bonus (probablement moins réalisables) (environ 42,7 millions de livres sterling plus 17 millions de livres sterling).

Cependant, Record affirme que le club d’Old Trafford est maintenant prêt à porter la partie fixe de l’offre à 60 millions d’euros, avec 5 millions d’euros de bonus (environ 51 millions de livres sterling plus 4 millions de livres sterling).

Cela signifie en fait que les clubs sont désormais séparés de 5 millions d’euros dans leur évaluation globale, mais que la partie fixe minimale du Sporting, de 60 millions d’euros, est désormais respectée.

Il est entendu que les deux clubs ont maintenant abandonné leurs tentatives d’inclure un joueur de Manchester United comme facteur de pondération dans l’accord. Record estime qu’il y aura “des développements dans les prochaines heures”.

Fernandes a participé hier à la défaite 2-0 du Sporting face au Benfica lors du derby de Lisbonne. Après le match, l’entraîneur des Lions, Jorge Silas, a admis qu’il ne savait pas si le joueur de 25 ans jouerait le match de Taça da Liga contre Braga mardi soir. «Je vais me préparer pour le match avec lui, mais je ne sais pas ce qui va se passer d’ici là. C’est un joueur qui veut jouer dans une ligue plus grande que la nôtre. Il est difficile de lui dire «ne pars pas». »