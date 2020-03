L’impuissance de Mourinho gémit après que Tottenham se soit inquiété davantage

Date de publication: jeudi 5 mars 2020 15h57

L’entraîneur-chef de Tottenham, Jose Mourinho, a admis qu’il manquait d’options après avoir été confronté à trois nouveaux problèmes de blessure lors de la défaite de mercredi en FA Cup face à Norwich.

Éperons ont déjà perdu Harry Kane et Son Heung-min aux ischio-jambiers et aux blessures au bras, respectivement, ce qui signifie que Lucas Moura, la signature de janvier de Steven Bergwijn et le milieu de terrain Dele Alli ont tous été jugés à l’avant.

Cependant, Tottenham était encore pauvre mercredi et ont été jetés hors de la coupe par les Canaries en temps supplémentaire, Jan Vertonghen marquant le but des Spurs en première mi-temps.

Leur nuit a été aggravée lorsque Alli, Moura et Bergwijn ont tous dû affronter les adversaires de la Premier League, Mourinho ayant précédemment admis sa réticence à jeter le jeune attaquant Troy Parrott dans la mêlée.

S’adressant à BBC Sport après la défaite de mercredi, Mourinho a déclaré: “Je dois dire que Bergwijn, Lucas, Dele, ils m’ont tous dit que je ne pouvais pas continuer. Je suis complètement mort.

«Les autres joueurs sur le terrain étaient également en grande difficulté. Par exemple [Giovani] Lo Celso était en grande difficulté et a été absolument phénoménal. »

Les dernières préoccupations concernant les blessures surviennent avant une énorme semaine pour Tottenham; ayant perdu quatre matchs de suite, les Spurs affrontent Burnley à Turf Moor avant la tâche de renverser un déficit d’un but en Ligue des Champions contre le RB Leipzig attend mardi.

Mourinho a insisté sur le fait qu’avec son équipe maintenant hors de la FA Cup, il doit décider où baser l’essentiel de ses ressources.

“En ce moment, je dois réfléchir à la suite”, a-t-il déclaré. “Pour être honnête, je dois réfléchir et je dois parler avec mon club parce que je pense que certains de ces garçons, pour avoir une chance de se battre mardi pour une position en Ligue des champions, ils ne peuvent tout simplement pas jouer samedi.

«En ce moment, je suis vraiment triste pour les joueurs et les fans, mais je pense déjà à ce qui va suivre et je suis vraiment, vraiment inquiet de jouer dans deux jours.

«Essayer de donner à mes garçons une chance d’aller à Leipzig avec un maximum de conditions pour lutter contre une nouvelle équipe, une équipe avec des solutions, des options et des rotations incroyables.

“Je dois penser à un match du samedi et un mardi et essayer de décider lequel est la priorité et lequel est celui où je peux donner à certains de mes garçons sous une fatigue énorme la meilleure chance possible.”

La mauvaise forme de Tottenham les a fait reculer de cinq points par rapport à Chelsea, quatrième du classement de la Premier League.

