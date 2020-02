Linari: “Expérience extraordinaire de l’Atletico. Avec la Fiorentina, un lien qui va au-delà du football”

Elena Linari, à l’occasion du Linary Day d’hier, il a également parlé à la presse actuelle à 360 degrés de l’expérience ibérique, le lien avec Florence et la Fiorentina: “Je pense que je ne peux toujours pas réaliser ce qu’est cette journée, cela me fait encore lire “Linary day”. En fait, en regardant en arrière sur ma carrière, même si je suis encore jeune, elle a été caractérisée par de nombreux trophées, heureusement, et j’espère en gagner beaucoup plus. J’espère que cette soirée sera une célébration de mes sacrifices faits depuis depuis que je suis enfant, mais aussi un spot pour le football féminin, en espérant pouvoir encourager beaucoup de filles à jouer au football “.

Comment se déroule votre carrière en Espagne?

“Pour le moment très bien, l’expérience est extraordinaire et je pense que j’ai grandi en tant que professionnel et joueur, mais aussi en tant que personne. Je pense que ce dernier est l’aspect le plus important, je voulais cette expérience pour cette raison ici. La croissance le personnel est plus important que tout le reste, le football n’est finalement qu’un moment de la vie. Nous sommes deuxièmes, nous avons remporté un affrontement très important avec Levante, la saison n’est pas la meilleure mais je suis très content de ce que nous faisons avec l’équipe ».

Qu’est-ce qui vous motive à faire encore mieux?

“Cela vient des gens qui sont ici. Les applaudissements sont les fans et les gens proches sont ceux qui peuvent vous permettre de continuer, de faire mieux. La famille et les gens qui me sont chers sont ceux qui vous poussent à continuer même si vous devez l’avoir un peu parce que ce sont des choses innées. En fin de compte, quand on veut gagner, il faut le faire et ensuite essayer de s’améliorer. En ce moment il va bien et j’espère continuer comme ça “.

Votre retour à Florence est-il possible?

“Je ne l’ai jamais exclu. Mon contrat avec l’Atletico Madrid est très long et ma volonté est de rester de toute façon. La Fiorentina est la Fiorentina pour moi, nous connaissons tous le lien que je peux avoir non seulement avec le maillot, mais du fond du cœur avec le supporteur florentin. Voyons ce que nous pouvons faire. Le commissaire consacre certainement une grande partie de son temps et donne tellement d’importance au football féminin. Je pense que l’expérience américaine est fondamentale. il a et nous espérons qu’il peut créer une grande réalité à Florence qui est la chose qui m’intéresse le plus et voyons ce que l’avenir me réserve. “

Avez-vous un peu peur de parler devant de nombreuses personnes?

“Je suis très direct, je n’ai pas préparé de discours (rires, ndlr). Je pensais faire une feuille de papier, mais la laisser vierge, faire semblant de lire pour faire croire aux gens lire alors qu’en réalité je ne l’avais pas préparé.” Je l’ai fait, mais c’est une grande fierté pour moi d’avoir ces gens. Pour une fois, ce n’est pas moi qui dois parcourir la moitié de Florence, mais ceux qui ont fait un groupe pour me suivre. Il y a eu beaucoup de discussions avec mes parents à ce sujet moment parce que de toute façon je suis content qu’ils soient là aussi et puissent partager cet événement avec moi “.

La Fiorentina suit-elle toujours?

“Toujours et de toute façon. L’autre jour, je regardais le match et je suis désolé pour le tirage au sort même si avec un seul homme moins un point est bien. La foi ne peut pas être changée, je la suis parce qu’elle fait partie de moi et de ma réalité. J’ai vu que le match contre Milan a été reporté à cause du mal Coronavirus. Quant à Florence, au lieu de cela, je me souviens du passage de A2 à Serie A qui m’a marqué, au lieu de Fiorentina je me souviens du Scudetto de Franchi avec toutes les personnes qui c’est quelque chose d’inoubliable. “