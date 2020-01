L’incroyable Mo Salah ne devrait plus être tenu pour acquis

Date de publication: Mercredi 29 janvier 2020 10:28

Le football a toujours eu une relation difficile avec la perfection. L’instinct humain de base est de se moquer, de se moquer et de critiquer. Ce qui était autrefois un mécanisme de défense automatique pour avertir du danger et aider à la survie s’est développé en une vérité fondamentale inhérente: le cerveau est beaucoup plus sensible à la négativité qu’à la positivité.

Cela ne fait que s’améliorer dans un monde où experts, journalistes, analystes, blogueurs et fans sont activement encouragés à ajouter leur voix à la cacophonie des opinions, chacun désespéré de livrer prend plus de nucléaire que le dernier dans la course aux gros titres, aux retweets ou aux réactions.

(La conscience de soi n’a jamais été notre point fort)

Les Invincibles étaient géniaux et tout, mais ils ont attiré 12 matchs et perdu contre les équipes de Premier League dans les trois compétitions de coupe. Aussi bons que soient les vainqueurs de Manchester United Treble, 79 points vous feraient battre pour la troisième place de la journée et ils ont remporté moins de la moitié de leurs matchs en Ligue des champions. Et Manchester City a été sensationnel il y a quelques saisons, mais ils se sont effondrés contre Liverpool en Europe.

Avec le côté de Jurgen Klopp qui étend la définition de la compétition au-delà de tout ce qui est raisonnable ou auparavant insondable cette saison, les lacunes dans l’armure ont été difficiles à trouver. Victoires récentes contre Tottenham, Manchester United et Wolves – et même cette victoire apparemment confortable contre West Ham – ont présenté des moments d’insécurité et de vulnérabilité. Mais ils ont été éphémères, rendus vides de sens par une domination ridicule.

Mo Salah a supporté le poids du besoin constant de trouver des défauts. Il est trop gourmand. Il tire quand il devrait passer. Il est trop de gaspillage. Il passe quand il doit tirer. Il n’est pas aussi polyvalent que Roberto Firmino, ni aussi désintéressé et poli que Sadio Mane. Il est dispensable, remplaçable, évolutif.

C’est absurde, bien sûr. L’Égyptien est une menace aussi puissante que la plupart des footballeurs mondiaux, son mouvement étant particulièrement exceptionnel. Ce n’est pas un talent qui se reflète dans les chiffres de base – il a eu un tir sur la cible de cinq efforts, n’a pas terminé un dribble, n’a fait aucun plaqué ou intercepté et aucun de ses quatre croix n’a été statistiquement décrit comme “ précis ” – mais cela seulement ajoute au charme.

Salah sur une feuille de calcul peut sembler ordinaire. Salah sur le terrain est tout sauf.

Mon homme du match est Mohamed Salah, mais je ne fais pas de publication de statistiques habituelle car les chiffres ne sont pas très impressionnants. Il l’était pourtant. Il y a quelque chose à apprendre de cela, je pense.

– The Tactical Times (@Tactical_Times) 29 janvier 2020

C’est un vainqueur de match. Et Liverpool ne le considérera certainement pas comme consommable. Sa pénalité contre West Ham mercredi a préludé une merveilleuse passe décisive pour Alex Oxlade-Chamberlain. En l’absence de Mane, Salah est intervenu. Sans lui, la pression n’aurait peut-être pas porté ses fruits.

Il a également poursuivi une course qui a été incroyablement négligée. Salah a maintenant remporté 30 matchs consécutifs en Premier League, sept sans le record précédent et un exploit personnel assez absurde. Pourtant, il semble que ce soit tenu pour acquis.

Dans un sport défini par le chaos, peu de gens l’embrassent aussi efficacement. Salah n’a jamais été conçu pour être parfait; il s’agit d’une excellence rare, non quantifiable et inestimable.

Matt Stead