L’incroyable réaction de Diego Maradona après le but agonisant d’Erik Ramírez: “Gallego, était-ce un but?”

Sur le dernier jeu du jeu, Erik Ramírez a reçu un laissez-passer de Franco Mussis, il a frappé le but et le ballon a survolé Martín Campaña après une déviation dans un défenseur indépendant. Grâce à ce but, la Gymnastique a battu le Rouge 1-0 dans les Libertadores de América et a ajouté trois points clés dans la lutte pour ne pas descendre.

Sans aller plus loin, Diego Maradona a raconté comment il a vécu ce moment et a surpris tout le monde car il ne savait pas si le ballon était entré: “J’ai dit à Gallego (Méndez) qu’il était à côté de moi: “Gallego, c’était un but?” Et il m’a dit: «Si idiot, c’était un but. C’est une chose merveilleuse … ”

Juste au moment du but, Maradona regarda le ciel et lança quelques phrases en l’air faisant référence à la situation de la gymnastique: “Allez on sort, on va on sort“Le but de Ramírez signifiait trois points importants pour le Loup de continuer avec l’illusion d’être sauvé.

Une fois le match terminé, Diego considérait que cette victoire contre Independiente était un “soulagement impressionnant“De plus, il a fallu quelques minutes pour saluer les joueurs rouges.”Vous devez suivre les garçons, vous devez suivre“il a dit à chacun de ses rivaux qu’ils l’ont salué.