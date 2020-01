Lingard DÉPOSÉ À L’ARRIÈRE À DÉPOSER; Mont> Van Dijk

Blessures à la hache

Nous commençons – parce que par où voulez-vous commencer? – avec la dernière page de Le soleil, qui prétend exclusivement que «JESSE LINGARD fait face à la hache de Manchester United ». Apparemment, Ole Gunnar Solksjaer est «tellement ennuyé» que Lingard sera remplacé par Juan Mata ce week-end contre Norwich.

C’est tout à fait la décision de Solskjaer. Impitoyable, même. Après tout, Lingard a commencé un grand total de neuf matchs de Premier League cette saison; il a en fait été «haché» plus de fois qu’il n’en a joué. Et il n’a en fait commencé qu’un des trois derniers matchs de Manchester United en Premier League – la défaite 2-0 à Arsenal.

En fait, Ashley Young a joué plus de minutes en Premier League que Lingard cette saison, et nous ne pouvons littéralement pas nous souvenir qu’Ashley Young ait joué des minutes en Premier League cette saison.

DÉPOSÉ un bollock

Plus ennuyeux que ça Soleil au verso sont les histoires de copie-chat qui inondent ensuite Internet, sans tenir compte du fait que ce n’est manifestement pas une histoire réelle. Parce que personne ne s’en soucie plus.

MailOnline optez pour “Jesse Lingard” qui sera DÉPOSÉ par Ole Gunnar Solskjaer pour le choc de Norwich “après que le milieu de terrain de Manchester United ait été expulsé à la mi-temps lors de la défaite face à son rival City”.

Oui. Des majuscules réelles même si Lingard est littéralement DÉPOSÉ plus souvent qu’il ne l’est PAS.

Et sur Le Soleil site Web, ils optent pour le merveilleux “Solskjaer pour hacher Lingard alors que la patience s’épuise enfin avec le raté de Man Utd flop”.

Oui, «la patience s’épuise enfin» sur un joueur qui n’a littéralement commencé aucun match de Premier League en octobre ou novembre.

Mbappe, ba duba dop

Un rappel – en cas de besoin – que Jurgen Klopp a exclu sans équivoque une décision pour Kylian Mbappe, disant récemment qu’il est «trop cher pour nous» et que Liverpool n’avait “absolument aucune chance” de le signer.

Et pourtant, voici une sélection de titres du jeudi matin:

“Kylian Mbappe laisse tomber un indice de transfert lorsqu’on lui a posé une question sur le contrat du PSG dans le cadre de l’accord de Liverpool” – Express.co.uk

“Kylian Mbappe répond aux réclamations concernant le nouveau contrat du PSG au milieu du lien avec Liverpool” – Mirror.co.uk

“Kylian Mbappe aborde l’avenir du PSG au milieu de la liaison de transfert du Real Madrid et des rumeurs sur Liverpool” – Liverpool Echo

“Kylian Mbappe, lié à Liverpool, se prononce sur les nouvelles rumeurs de contrat avec le PSG” – Dailystar.co.uk

“Liverpool transfer news LIVE – Décision future de Kylian Mbappe, Jadon Sancho ciblé, Leon Bailey lié” – Liverpool Echo

Mediawatch désespère au milieu d’une bonne dose de merde sur Mbappe et Liverpool.

Ne vaut pas la peine

C’est un peu un jeudi nu pour les nouvelles donc le MailOnline bien sûr, se tourner vers la dernière Observatoire du football CIES, qui utilisent leurs algorithmes pour remplir les jours de nouvelles lentes depuis aussi longtemps que nous nous souvenions.

Un coup d’œil à leurs dernières évaluations de joueurs vous indique que leurs algorithmes sont plus qu’un peu douteux – Mason Mount vaut plus de 80 millions de livres sterling? Le Dele Alli évalué à 81,5 M £ vaut plus que Virgil van Dijk? Marcus Rashford, le septième joueur le plus utile du football mondial? – Donc, pour faire de ces dernières évaluations de joueurs, la plus grande histoire du football est franchement bizarre.

Même si cela signifie que vous pouvez faire passer Mbappe pour un titre sans prétendre qu’il est sur le point de rejoindre Liverpool…

“Kylian Mbappe est le joueur le plus cher d’Europe avec Raheem Sterling et Jadon Sancho juste derrière … mais qui d’autre fait le top 20 des stars les plus appréciées et quelle star d’EVERTON fait la coupe?”

Eh bien, la star d’EVERTON qui fait la coupe est probablement celle avec 19 sélections pour le Brésil. Bien que la suggestion selon laquelle il vaut en quelque sorte plus que Neymar est sérieusement erronée. Essayez d’offrir au PSG seulement 85 millions de livres sterling pour le joueur le plus cher de l’histoire du football. Essayez d’offrir Tammy Abraham (88 millions de livres sterling) dans le cadre d’un échange direct.

Ce sont des nombres créés par des algorithmes qui sont ridiculement pondérés en faveur des jeunes. Par conséquent, nous sommes censés croire que Jadon Sancho vaut actuellement plus que Sadio Mane ou Harry Kane. Vous obtenez l’image; ils sont gravement défectueux.

Ce qui rend un peu curieux d’ouvrir ensuite le MailOnline histoire de voir ces chiffres présentés comme des faits.

“Kylian Mbappe est le footballeur le plus précieux du monde avec Raheem Sterling de Manchester City deuxième et Mohamed Salah de Liverpool troisième.”

Ils utilisent l’expression «recherche approfondie» à trois reprises, nous savons donc avec certitude que cela est en fait basé sur des recherches approfondies et n’est pas seulement une supposition éclairée.

Excusez maintenant Mediawatch pendant que nous allons dire à Jan Oblak qu’il vaut maintenant moins que Dwight McNeil.

EN DIRECT

“Transférer les actualités EN DIRECT: Man United et Arsenal font des offres à Cavani, Chelsea eye Diop, Liverpool plus tard” – The Indépendant avoir toutes les nouvelles de transfert en direct jeudi matin car ils rapportent les nouvelles de sources espagnoles que le Métro citaient mardi.

LIVE-esque

Attention, c’est talkSPORT qui prennent le biscuit avec ce genre de tromperie comme ils promettent en direct avec ce titre:

“TOP GOSSIP Transfer news et ragots LIVE: Grealish pressenti pour le déménagement de Man United, Chelsea pour un milieu de terrain de 55 millions de livres sterling, Tottenham envisage un attaquant de Serie A”

À quel point Jack Grealish est “pressenti” pour un coup juste après une autre performance qui fait la une des journaux pour Aston Villa.

Alors, “qui” vous dit “qui? S’agit-il de «nouvelles» ou de «potins»? Ou s’agit-il de citations d’un jour de Neil Warnock disant que Grealish «pavanerait son entreprise» à Manchester United?

Laporte est fermé

