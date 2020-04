L’instructeur de Zumba Alphonso Davies est là pour garder le moral!

À juste titre, la pandémie de COVID-19 fait que tout le monde se sent plutôt mal dans les décharges, mais si vous regardez aux bons endroits, vous trouverez le bon type de positivité pour vous remonter le moral. Il ne devrait pas surprendre les fans du Bayern Munich qu’Alphonso Davies ait fait un effort supplémentaire sur les réseaux sociaux pour garder le moral et faire rire.

Richard Simmons ferait mieux de faire attention, car il y a un nouveau roi du fitness en ville, et c’est Phonzie. Plus tôt dans la journée, Davies a enregistré une vidéo pour le compte YouTube principal du Bayern où il a conçu un entraînement de football sur le thème de la Zumba que tout le monde peut faire à l’intérieur pendant la période de quarantaine.

Ordinairement, la Zumba est composée de mouvements de danse dans un circuit d’exercice où les battements par minute dans les chansons augmentent à mesure que le circuit continue. Ce style d’exercice, introduit dans les années 90, est devenu très populaire au cours de la dernière décennie. Bien sûr, Davies a décidé d’ajouter un ballon de football et quelques tekkers au circuit pour y apporter sa propre touche.

Pour commencer, quelqu’un d’autre convient-il que Davies devrait continuer de laisser pousser ses cheveux même après la levée de toutes les quarantaines et / ou verrouillages mondiaux? Je pense aussi qu’il est prudent de dire que Phonzie est l’un des meilleurs danseurs de l’équipe du Bayern et peut-être le meilleur – vraiment pas trop sûr que quiconque puisse le surpasser.

Voici une répartition de l’entraînement (TOUT ÉTAIT SUR BEAT ET PARFAITEMENT CHRONOMÉTRÉ):

Général Phonzie swag – il suinte juste la fraîcheur

Échauffement et étirements

Ciseaux enjambe alors qu’il explique comment il casse les chevilles des autres défenseurs

Ajoute un shuffle simple en deux étapes avec une action des bras et des mains

Mélange étonnant en touches

Ajoute un mouvement de type Heisman Insantiy-esque aux touches des orteils

Bravo à Kylian Mbappé!

FREESTYLE (4: 40-5: 12). Fondamentalement, c’est juste Phonzie étant Phonzie et c’est la plus grande chose jamais et ce dont nous avons tous besoin en ce moment!

Davies est probablement le meilleur danseur de Bundesliga. Prouvez-nous tort ou raison dans la section des commentaires!

L’entraînement complet: