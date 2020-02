«L’intensité sera la clé à Valence-Atlético»

Le gardien slovène de l’Atlético de Madrid, Jan OblakIl a dit que ce parcours 2019-20 est confronté à un “nouveau défi”, mais qu’il est “très bon” et estime que la clé du match de LaLiga Santander ce vendredi contre Valence à Mestalla sera l ‘”intensité” de l’ensemble des Diego Pablo Simeone.

14/02/2020

Jan Oblak a déclaré que l’équipe de rojiblanco avait un état d’esprit à Valence, malgré le fait que “tout le monde parle de Liverpool”, rival mardi prochain en match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions.

“Nous sommes concentrés à Valence, qui sera un match difficile, difficile à jouer et contre une grande équipe. Nous sommes confrontés à l’atmosphère d’un stade compliqué, mais nous irons avec toute la foi et la concentration maximale”, a-t-il déclaré après avoir remercié le Mahou Five Stars Award en tant que meilleur joueur de matelas pour les fans en janvier.

Le but slovène a averti que l’équipe des Celades est une “grosse” et contre laquelle “la clé sera l’intensité de l’équipe”. “Nous allons essayer de le faire de la meilleure façon possible. J’espère que cela nous suffira pour prendre les trois points, qui sont très importants pour nous”, a-t-il déclaré.

À propos de la façon dont il fait face à ce cours, il a dit qu’il s’était très bien jumelé avec ses nouveaux coéquipiers en défense. “Je me sens très bien. Il y a eu beaucoup de joueurs de défense différents de l’année dernière. C’était un nouveau défi, mais après la mi-saison, nous avons joué pas mal de matchs ensemble”, a-t-il déclaré.