L’Inter a battu Tolima et rejoint le groupe catholique de Libertadores »

Mercredi 26 février 2020

L’équipe de Porto Alegre a battu Tolima 1-0 à domicile et s’est installée en phase de groupes de la Copa Libertadores, où ceux dirigés par Eduardo Coudet affronteront l’Université catholique, la Guilde et l’Amérique de Cali. Andrés D’Alessandro manquera ses débuts contre l’UC après avoir été expulsé.

Le duel a commencé par beaucoup d’études et les habitants ont montré leur pire visage. Les Brésiliens n’ont pas trouvé l’idéal armé pour atteindre l’arche rivale, qui a été désapprouvée par les sifflets par les fans. Tolima, quant à lui, n’a pas trouvé non plus l’ouverture du tableau d’affichage, mais à 30 ′, par l’intermédiaire de Juan Ríos, il était sur le point de le réaliser.

Dans le dernier souffle de la première mi-temps, vint l’expérience de Paolo Guerrero et Andrés D’Alessandro. À la quatrième minute de l’agrégat, l’attaquant péruvien a reçu une passe devant le but après un beau jeu du milieu de terrain argentin, et ainsi, en 45 + 4 ′, ils ont décrété le premier de l’engagement, avec lequel ils se sont reposés.

En seconde période, avec un «Colorado» plus calme, le jeu a commencé à avoir plus de rythme pour l’ensemble du «Chacho» Coudet. Cependant, la visite n’a pas abandonné et à 54 ′, avec une superbe frappe de Leandro Campaz, ils ont presque égalisé à Porto Alegre.

La joie s’est transformée en tension pour l’Inter, quand à 62 ′, Andrés D’Alessandro a été expulsé avec un double carton jaune, laissant à 10 joueurs une équipe qui détenait le score. L’Argentin, en plus, manquera les débuts en phase de groupes avant l’Universidad Católica.

Dès lors, les locaux ont enduré le résultat des réfugiés dans leur camp, avant l’expulsion du capitaine «colorado». Malgré la poussée des ‘pijaos’, le match s’est terminé 1-0.

L’Inter intégrera le groupe E, auquel participent l’Université catholique, la Guilde et l’Amérique de Cali. Ses débuts auront lieu devant l’Universidad Católica à domicile, le mardi 3 mars.

