“L’Inter a fermé les portes, impossible de revenir”

Aux microphones de Calciomercato.com, l’agent de Gabigol, Junior Pedroso, a fait des déclarations intéressantes sur son client. Pedroso a admis que le retour de Gabigol au Flamengo c’était la meilleure chose pour tout le monde et il est devenu le roi d’Amérique en 2019.

L’attaquant brésilien a reçu des offres de Premier League et de Bundesliga mais il a décidé de rester à la maison. L’agent a exclu un éventuel retour auInter et a ajouté que le plus grand objectif de Gabigol est de convoquer la Coupe du monde 2022.

L’entretien avec l’agent Gabigol

Vous avez déjà pris le coup de Gabigol en janvier, avec «votre» Flamengo: quel était le problème?

“Le fonctionnement parfait est lorsque les résultats arrivent. Gabriel al Flamengo prend son envol: il est dans le meilleur moment de sa carrière, il était le roi d’Amérique en 2019 et il est également revenu pour être rappelé du Brésil, avec la Seleçao. Je crois que notre planification – avec la famille, toujours très présente à chaque étape de l’avenir de Gabigol – a fonctionné et nous obtenons des résultats importants. Je suis content, je ne le nie pas. “

Il a marqué un nombre vraiment impressionnant de buts.

«Oui, mais Gabriel pensait déjà à battre le prochain record. Il est comme ça, il veut toujours quelque chose de plus. Il avait également commencé à marquer début 2020, malheureusement la saison est au point mort sans réelle perspective de retour sur le terrain pour Coronavirus “.

Gabigol a-t-il reçu des offres d’autres clubs d’Eruopa?

“Oui, nous avons reçu des offres de deux clubs de haut niveau: l’un de la Bundesliga et l’autre de la Premier League. Gabriel et sa famille (son père Valdemir, sa mère Lindalva et sa sœur Dhiovanna) ont longuement réfléchi et ont décidé que Flamengo était le bon choix pour poursuivre sa carrière à un haut niveau “.

Parieriez-vous sur Gabigol lors de la Coupe du monde 2022 avec le Brésil?

«Oui, nous y croyons fermement. Il travaille dur et la Seleçao l’a déjà retrouvé, il a été appelé: cette Coupe du monde est l’un de ses objectifs “.

Sur la relation avec l’Inter

À quel point a-t-il été difficile de traiter avec l’Inter? Vous continuez depuis des mois…

«Moins qu’il n’y paraissait. Disons que c’était une bonne affaire pour tout le monde: l’Inter voulait négocier la vente, Flamengo voulait l’acheter et Gabriel voulait retourner dans son club. L’opération a été longue en termes de timing car le garçon n’a pas voulu faire face à la période la plus délicate de la saison dernière, c’est-à-dire lorsqu’il a joué des trophées importants. Il ne voulait aucune interférence ou distraction. Disons que l’habileté a été de pouvoir aller de l’avant sans avoir une pression excessive des médias sur la négociation au cours de ces semaines. Je saisis cette occasion pour dire que Flamengo a été très professionnel avec son leadership, y compris M. Marcos Braz et M. Bruno Spindel “.

Dites-nous la vérité: l’Inter a-t-elle déjà pensé à lui donner une seconde chance? Que s’est-il vraiment passé?

“Je vais vous poser une question: avez-vous déjà entendu Gabriel dire:” Je vais très bien au Brésil, maintenant je veux montrer à l’Inter aussi que je peux y retourner et bien faire là-bas “ou quelque chose? Non, jamais. La réalité est que nil n’y avait aucune possibilité de retour, l’Inter a fermé les portes à Gabigol définitivement. Cela n’a jamais été une option. ”

Comment Gabigol a-t-il pris l’idée que l’Inter ne voulait pas du tout qu’il le retrouve?

«Je peux dire qu’il est tellement heureux. Avec son Flamengo, avec un club qui l’a accueilli en grand, les compagnons qui l’aiment, les fans qui lui accordent toutes sortes d’attentions. Il a un entraîneur extraordinaire comme Jorge Jesus qui l’a aidé. Rien d’autre n’est nécessaire. “