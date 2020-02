L’Inter a remis le ballon avec Alexis sur le terrain contre l’AC Milan à domicile »

Dimanche 09 février 2020

Le casting d’Antonio Conte a transformé le score dans un grand match dans lequel l’Inter a gagné contre l’AC Milan 4-2. Les ‘neroazurris’ ont connu une mauvaise première mi-temps, mais dans le complément, ils ont corrigé et ont fini par rester avec le match. Alexis a assisté et joué jusqu’à 71 ‘.

Dans une nouvelle édition de «Derbi della Madonnina», l’Inter a confirmé son emplacement et battu l’AC Milan 4-2, au stade Guiseppe Meazza. Dans l’ero neroazurris, il a commencé et a joué jusqu’à 71 ′ Alexis Sánchez, accomplissant une tâche correcte et aidant au deuxième but de son équipe.

L’Inter est apparu à ce duel avec la possibilité d’être au sommet de la Serie A à côté de la Juventus, après être tombé à Hellas Verona. Cependant, la pression pour obtenir les trois points a rendu le casting d’Antonio Conte content et erratique, en particulier dans la première partie du match.

Avant Rebic, il était en charge d’ouvrir le score à 40 ‘de la première partie après un pivot de Zlatan Ibrahimovic. Six minutes plus tard (46 ′), c’est «Ibra» lui-même qui étirerait les chiffres d’un coup de tête pour décréter le 2-0 avec lequel ils iraient se reposer.

Au cours de la deuxième partie, l’Inter est sorti avec une disposition différente pour rechercher la cravate sur le tableau de bord. L’équipe s’est tenue plusieurs mètres plus tard sur le terrain et a rapporté des revenus. A 51 ′, Mateo Brozovic a marqué le premier du retour. 3 minutes plus tard (54 ′), l’Uruguayen Matías Vecino a mis le lien de transition après un bon jeu d’Alexis Sánchez qui l’a laissé devant et avec un arc disponible. Le troisième à terminer le retour a été l’œuvre de Stefan de Vrij, qui a pris un virage dans la région de Milan et a réussi à battre Gianluigi Donnarumma.

À la 80e minute, Matías Vecino a eu l’occasion d’étirer les chiffres encore plus loin, mais le poteau a gêné un grand coup franc près de la zone adverse. Les dernières minutes suivantes de la réunion devaient soutenir le siège «Rossonero» de l’équipe interiste, un problème qui a réussi à faire et à étendre davantage les différences avec une tête de Romelu Likaku qui s’est terminée par un but à la minute 90 ’+ 3.

Avec cette victoire, l’Inter a pris le dessus de la Serie A avec 54 unités (comme la Juventus) et met déjà la tête sur la Lazio, son prochain adversaire. Alors que l’AC Milan reste relégué à la dixième place avec 32 unités.

Galerie d’images