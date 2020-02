L’Inter a repris la chasse à ＇Vecchia Signora＇

La Juventus défendre un jour de plus la direction du Série A. Après le mauvais goût en bouche pour la récente défaite en San Paolo, la ‘Vecchia Signora»Recevez en Turin aile Fiorentina dans un duel de rivalités historiques, en raison de la baisse de niveau du côté «alto».

02/02/2020 à 08:38

CET

SPORT.es

Cependant, le cadre toscan est dans la phase de croissance depuis l’arrivée Giuseppe Iachini sur le banc, car il n’a perdu qu’un de ses six matchs et est allé au minimum contre Inter.

En tout cas, Sarri Il a dit qu’il n’était pas inquiet des résultats et l’a défini comme «un problème plus mental qu’un problème physique» son trébuchement Naples. «L’équipe évoluait, mais nous avons reculé, a-t-il noté. Il a également souligné le manque d’intensité comme un problème et avant la Fiore le retour de Ramsey au lieu de Higuain.

Il attendra un «bianconero» sur Interforcé de gagner Udine choisir de nouer dans la tête. Les de Conte , qui doit briser une série de trois tirages, bénéficiera de la nouvelle signature de Eriksen, qui est attendu du titulaire. Aussi le Milan continue son ascension particulière et reçoit le Hellas avec la perte possible de Ibrahimovic en raison d’une grippe

Compositions probables

Juventus: Szczesny; Square, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala et Ronaldo.

Fiorentina: Dragowski; Ceccherini, Pezzella, Igor; Pol Lirola, Benassi, Thumb, Badelj, Dalbert; Cutrone et Chiesa.

Milan: Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Kessie, Çalhanoglu, Bonaventura; Rebic et Leao.

Hellas Verona: Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Carmine et Pessina.

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, voisin, Barella, Young; Eriksen; Lukaku et Alexis.

Udinese: Musso; Larsen, Becao, Ekong, Nuytinck, Sema; De Paul, Mandragora, Fofana; Lasagne et Okaka.