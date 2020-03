L’Inter défend Zhang: «Il se soucie de la santé publique» | Serie A

L ‘Inter en attendant, il a essayé d’interpréter et d’expliquer le poste de Zhang: Ansa rapporte que selon des sources à l’intérieur du club, le message devrait être interprété comme un appel à la Ligue de football “pour exiger fermement la protection maximale de la santé publique de toute la communauté – fans qui rempliront les stades, footballeurs, personnel de service, médias et gestionnaires impliqués – comme indiqué par les institutions “. Toujours selon la source écoutée par l’ANSA, “la réouverture immédiate au public prévue lundi dernier a suscité l’inquiétude ainsi que le changement soudain des positions prises par la Ligue de football et les intentions qui en ont découlé en relation avec l’organisation des prochains tours”.