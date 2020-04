L’Inter, duel en vue avec Manchester City pour Thiago Almada

Un long défi de marché nous attend entre Inter et Manchester City pour Thiago Almada, milieu de terrain de l’équipe argentine de Velez Sarsfield. Les Nerazzurri et les Citizens ont jeté leur dévolu sur le jeune talent né en 2001 qui fait de grandes choses en Superliga. Rapide et technique, Thiago Almada est un jeune homme prometteur dans le football mondial. Selon Calciomercato.com compter et Guardiola aurait donné son accord pour acheter le lecteur.

L’identikit de Thiago Almada

Né dans le même quartier que Carlos Tevez, Fuerte Apache, Thiago Almada est un mélange de génie et de folie prêt à enchanter le football européen. Également très demandé pour sa souplesse car l’Argentin peut couvrir tous les rôles de l’attaque. Un autre talent argentin arrivera plus tard à la cour de Conte Lautaro Martinez mais attention à la compétition de Manchester City. Ce sera un bon duel pour ramener à la maison une éventuelle fissure du football mondial.