L’Inter et la Juve sont prévenues: la Lazio le croit, Lotito fixe le prix Scudetto! | Serie A

La Lazio ne se cache plus. Et maintenant, il fixe également le prix Scudetto. Comme l’explique Lalaziosiamonoi.it, Lotito en secret, il aurait mis dans l’assiette un stimulant monstrueux pour ses garçons et le personnel technique. L’entreprise y croit, veut encourager chacun à faire de son mieux. Pour cela, il aurait déjà fixé le prix Scudetto.

PRIX LAZIO SCUDETTO – Le classement demande de l’attention, l’équipe d’Inzaghi est en compétition avec des buts et de bonnes performances avec l’Inter et la Juventus. Et Lotito veut hausser la barre: a fixé un prix Scudetto de 30 millions d’euros par équipe et par personnel. Une autre incitation à lever les yeux, à ramer tout le monde du même côté. La Juve et l’Inter sont prévenus, il y a aussi la Lazio.