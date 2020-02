L’Inter et la Juventus seraient financièrement disposées à signer Lionel Messi

Ces dernières semaines, la situation Lionel messi. L’attaquant de Barcelone eu une honte publique avec Eric Abidal, qui conserve son poste de secrétaire technique dans tout le culé. Pour cette raison, les spéculations pour la continuité du meilleur joueur du monde dans l’équipe où il a passé toute sa carrière ont augmenté au point que ceux qui souhaitent l’avoir à partir de juin sont connus.

Ce mardi, la couverture du journal “Tuttosport”, intitulée: “Le rêve de Inter et Juve“Comme on dit dans Italie, ces deux équipes sont les seules à pouvoir payer un tarif millionnaire comme celui du “10” argentin. Votre avenir est une incertitude et un grand doute. Il convient de rappeler que la puce a une clause de sortie gratuite uniquement s’il s’agit d’une ligue mineure. En cas d’aller au Série A, l’opération s’élèverait à environ 350 millions d’euros et serait un contrat de quatre ans.

Après le passage des médias avec Abidal, Messi Il n’a pas encore parlé à la presse. Cependant, il a joué le match contre Athletic Bilbao pour les quarts de finale de la Copa del Rey, quand il Barça Il a été éliminé à la fin. De plus, dimanche dernier, il a marqué trois passes pour une victoire de 3 à 2 sur Betis dans La Ligue.

Ariedo Braida, ancien conseiller international de football Barcelone, a parlé avec Tuttosport de cette possibilité. “C’est difficile pour lui de sortir, mais ce n’est pas impossible”, a-t-il déclaré. Et il a ajouté: “En tant que milaniste, je verrais mieux Milanmais ce sont les Juve et le Inter les équipes qui pourraient le signer. “La puce va-t-elle continuer dans le club où il a passé toute sa carrière ou émigrer pour la première fois?