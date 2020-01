L’Inter Milan affirme que l’avenir d’Arturo Vidal pourrait dépendre d’Ernesto Valverde

Le directeur général de l’Inter Milan, Beppe Marotta, a évoqué l’intérêt du club pour Arturo Vidal et a confirmé qu’ils étaient en pourparlers pour le milieu de terrain de Barcelone.

Fait intéressant, Marotta a également déclaré que l’avenir de l’international chilien au club pouvait dépendre du fait que le manager Ernesto Valverde restait ou non manager.

Le PDG de l’Inter Marotta à propos d’Arturo Vidal: «Il serait un acteur important pour nous. Nous sommes en pourparlers avec Barcelone, mais cela dépendra de nombreux facteurs … On m’a dit que le poste de manager du Barça Valverde est en discussion au club, donc nous verrons ce qui va se passer “. #Barcelone #Inter #Vidal

– Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 10 janvier 2020

Selon des informations publiées vendredi, Barcelone a proposé un contrat à Xavi et souhaite que la légende du club remplace Valverde comme entraîneur après la défaite de jeudi face à l’Atletico Madrid.

Valverde a récemment déclaré qu’il comptait sur Vidal et voulait le garder au club, et il semble que le milieu de terrain doit décider de rester au Barça ou de se rendre à l’Inter Milan où il pourrait lui être offert plus de temps de jeu.