L’Inter Milan cherche à redécouvrir Ashley Young avec Alexis Sánchez »Pressfootball

Vendredi 17 janvier 2020

L’Inter Milan est le club qui a le plus évolué sur le marché hivernal européen et a déjà confirmé un nouveau renforcement. C’est le côté anglais, Ashley Young, de Manchester United, donc il rencontrera ses anciens coéquipiers Alexis Sánchez et Romelu Lukaku.

Seuls les détails restent pour l’officialisation du joueur anglais multifonctionnel, Ashley Young à l’Inter Milan. Lors des derniers matches, le joueur de 34 ans avait perdu régulièrement avec Ole Gunnar Solskjaer, il a donc cherché de nouvelles façons de garder le rythme et de se battre pour un quota dans son équipe en vue de la Coupe d’Europe 2020.

Ce vendredi 17 janvier, le joueur d’origine jamaïcaine a effectué les examens médicaux pour rejoindre la formation de l’équipe formée par Antonio Conte où ils affronteront le Scudetto de la Serie A et de la Ligue Europa après l’élimination en Ligue des champions.

Avec cela, le projet Conte semble être sur la bonne voie avec des renforts de hiérarchie auxquels Christian Eriksen et Olivier Giroud pourraient s’ajouter dans les prochains jours. Alexis Sánchez aura donc plusieurs anciennes connaissances pour tenter de se faire le champion de l’équipe «lombardo».

#Inter, ecco #Young: giocatore in arrivo dal #Manchester atterrato prie pour Malpensa, visite subito idoneità et pour la signature sul contratto. Le prime immagini da nuovo giocatore ⚫️🔵 votre @SkySport et @DiMarzio #calciomercato pic.twitter.com/QXjzGFx5GA

– Marco Bovicelli (@MarcoBovicelli) 17 janvier 2020