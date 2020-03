L’Inter Milan intéressé à signer Corentin a Tolisso pour 35 M €

L’effectif du Bayern Munich cette saison a été critiqué pour être trop petit, et des blessures ont amené l’équipe à déplacer de nombreux joueurs vers des positions inconnues tout au long de la campagne. Cependant, une position où l’équipe est bien équipée est le milieu de terrain central. En conséquence, Corentin Tolisso n’a pas pu obtenir suffisamment de minutes cette saison – il est derrière León Goretzka, Thiago, Thomas Müller, Philippe Coutinho et Joshua Kimmich dans l’ordre hiérarchique du milieu de terrain. Maintenant, Gazetta Dello Sport (via Bild) rapporte que l’Inter Milan veut signer le Français.

Les frais signalés sont de 35 millions d’euros, ce qui entraînerait une petite perte par rapport aux 42 millions d’euros alors record que le Bayern a payés à Lyon en 2017. Cela est compréhensible étant donné que Tolisso n’a pas atteint son potentiel ou atteint les hauteurs attendues – sans aucun doute en grande partie en raison de la déchirure de l’ACL qui l’a maintenu sur la touche pendant presque toute la saison 2018/19.

Apparemment, Antonio Conte est un grand fan d’un Tolisso, et l’Inter a même tenté de l’acheter en 2017, avant que le Bayern n’obtienne l’accord. En outre, un accord bénéficierait aux deux parties. L’Inter obtiendrait son joueur, et le Bayern réduirait la masse salariale et recevrait des fonds qui aideraient la grande fenêtre de transfert d’été que les Bavarois attendent. Cependant, le coronavirus pourrait causer des problèmes pour tous les transferts d’été potentiels. On ne sait pas quand la fenêtre de transfert s’ouvrira, et les clubs pourraient voir leur budget diminuer en raison de problèmes économiques, nous verrons ce qui se passera.

Malheureusement, les choses n’ont tout simplement pas fonctionné pour Tolisso à Munich récemment, et il pourrait être préférable pour sa carrière s’il passe à un club qui pourrait lui garantir des minutes.