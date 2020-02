L’Inter Milan pose les conditions à Alexis Sanchez de Manchester United

Le joueur de Manchester United et la star de l’Inter Milan, Alexis Sanchez, auraient beaucoup à considérer en ce qui concerne son avenir, car il reste beaucoup dans l’air.

Le Chilien expérimenté exerce actuellement son métier en Serie A et même si Ole Gunnar Solskjaer a insisté sur le fait qu’il pourrait potentiellement retourner à Old Trafford, il est fort probable que cela ne se produise pas, du moins pas intentionnellement.

On croyait que le légendaire Norvégien avait seulement dit cela dans le but de protéger la valeur de Sanchez et non pas parce qu’il prévoyait réellement d’utiliser le joueur.

United a évidemment besoin d’une couverture et d’une qualité dans les positions d’attaque et théoriquement, il aurait été utile d’avoir l’ancien barcelonais en forme et en tirant.

Malheureusement, ce n’est pas le cas et il semble qu’il n’impressionne pas non plus dans son environnement temporaire avec l’Inter.

Il est peu probable que l'Inter Milan achète Alexis Sanchez de manière permanente à moins que ses performances et son record de blessures ne s'améliorent de manière significative, ainsi que #mufc se vendant pour une remise importante

– utdreport (@utdreport) 25 février 2020

Les Red Devils pourraient probablement prendre un indice et vendre pour un rabais énorme, même si c’est juste pour se débarrasser des salaires ridiculement élevés de Sanchez.

Cependant, il dépendrait toujours fortement de l’attaquant polyvalent qui se comportait bien dans les dernières étapes de la saison, ce qui ne semble pas probable.

Il faudrait également que Sanchez ait envie de jouer régulièrement une fois de plus et certainement de couper son salaire pour rejoindre un autre club.

