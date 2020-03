L’Inter Milan prêté – Emmers en Belgique ne sourit pas. L’avenir toujours italien

Les Suisses de Lugano, forgés dans le brillant galop de Genk en Belgique, jouent mais aussi milieu de terrain né en ’99. Emmers de Xian c’est un talent de l’Inter qui ne manque pas, l’amenant à Interello à l’âge de 15 ans. Tout à découvrir et chouchouter avec patience. Dessin rapide à Primavera par Stefano Vecchi, une balise qui enchante et vise le titre obtenu deux fois de suite avec la chemise Nerazzurri. En plus, voici la Super Cup. 8 buts en deux saisons. Les comparaisons avec les grands champions sont endémiques. Les attentes sont augmentées. spalletti, entre Serie A et Coppa Italia, l’emmène quatre fois sur le banc, mais sans jamais lui faire ses débuts en équipe première. Xian est fort, très fort, mais pas encore assez fort. Ausilio le prête donc en Serie B à Cremonese.

Ici marque un réseau décisif à Bénévent, trouve un espace qui, sans quelques maux, aurait pu être encore plus grand. Avec l’aide de Mandorlini d’abord et ensuite de Rastelli, il améliore les niveaux tactiques et techniques. À Appiano, il revient à 20 ans. Prêt pour l’Inter? Pas une réponse positive. Le choix partagé avec l’agent et les Nerazzurri l’ont amené à rentrer en Belgique. Cette direction du temps Waasland Beveren, actuellement dernier du classement. Le milieu de terrain suisse, prêté avec droit de rachat (qui apparaît loin), ne semble pas avoir retrouvé sa taille là où il avait commencé. 9 apparitions, 1 seul but de coupe. Trop peu. En Italie, une nouvelle voix rebondit du B avec Livourne et Trapani sur poteau. Nous n’en sommes qu’au début, mais il est probable que l’Inter préfère le ramener en Italie.