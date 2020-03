L’Inter ne baisse pas les bras et insiste pour la signature d’Arturo Vidal »Presse football

Samedi 28 mars 2020

Le joueur chilien n’a pas réussi à acquérir une propriété absolue à Barcelone et alterne continuellement dans le Catalan 11. A 32 ans, le milieu de terrain est toujours en pleine forme physique et sa situation en Espagne est liée aux décisions de l’entraîneur Quique Setién.

Suivez la série entre Arturo Vidal et l’Inter Milan, alors que l’équipe italienne continue de se battre pour obtenir la signature du milieu de terrain chilien, qui avait déjà été sondé en janvier. De son côté, Barcelone serait sur les traces de l’attaquant argentin Lautaro Martínez, ce qui faciliterait l’arrivée éventuelle de l’ancien Colo Colo dans l’équipe d’Antonio Conte.

L’équipe catalane aurait évalué Vidal à 20 millions d’euros, chiffres salués par Milan, qui offrirait au footballeur multifonctionnel un contrat millionnaire pour trois ans. C’est ce qu’a déclaré le journal Mundo Deportivo.

Ils ont également ajouté: “Le Chilien, que Conte aimait déjà en janvier, est maintenant plus clair qu’à son âge et toujours en pleine forme physique, il veut jouer plus qu’il ne joue pour Barcelone.”

Le Chilien est leader avec Barcelone en Liga, deux points au-dessus du Real Madrid. En Ligue des champions, il lui reste à jouer le match retour avec Napoli pour les huitièmes de finale de la compétition.